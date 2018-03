Über 100 Verfahren hat es in dem Fall bereits gegeben, viele davon stehen noch aus. Jetzt hat es neue Urteile zugunsten der Verbraucher gegeben: Das Landgericht Oldenburg entschied in zwei Fällen, dass die Preiserhöhungen der Stadtwerke rechtswidrig waren, zum einen, weil sich der Energieversorger in seiner Begründung auf gesteigerte Bezugskosten bezieht, die SWD aber von 2003 bis 2006 um rund 2,31 Millionen Euro ihre Gewinne steigern konnten. Außerdem bemängelte das Gericht fehlende Transparenz bei den Erhöhungen, die laut EU-Richtlinie von 2003 aber Pflicht sei.

Die Stadtwerke wollen nun in die zugelassene Revision beim Bundesgerichtshof gehen. „Wir haben uns an Recht und Ordnung gehalten und das umgesetzt, was der Staat, die Bundesrepublik Deutschland, seinerzeit vorgegeben hat. Selbst der EuGH hatte die deutschen Gerichte aufgefordert, diese Zwangslage der Unternehmen zu berücksichtigen, was das Landgericht ebenfalls ignoriert hat. Das nun gefällte Urteil würde nicht nur uns treffen – auch alle anderen kommunalen Unternehmen“, teilte SWD-Sprecherin Britta Fengler dazu mit.