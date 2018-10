Mehr zum Thema Vorwurf der Tierquälerei Ungewisse Zukunft für Schlachthof Bad Iburg. Die Zukunft eines unter dem Verdacht der Tierquälerei stehenden Schlachthofes in Bad ... mehr »

Nach den Vorwürfen gegen einen Schlachthof in Bad Iburg wegen Tierquälerei will der Landkreis Osnabrück den Betrieb dauerhaft stillegen. Dem Unternehmen soll per Verfügung unbefristet verboten werden, zu schlachten und Lebensmittel in den Verkehr zu bringen. Der Landkreis halte es aufgrund der von Tierschützern aufgenommenen Videoaufnahmen für erwiesen, dass auf dem Betrieb gegen das Tierschutzgesetz verstoßen wurde, auch wenn die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft noch nicht beendet seien, sagte Kreissprecher Burkhard Riepenhoff am Montag. Der Anwalt des Schlachtbetriebs äußerte sich zunächst nicht. Zuerst hatte die „Neue Osnabrücker Zeitung“ über die Pläne des Landkreises berichtet.

Auch die Staatsanwaltschaft Oldenburg weitete ihre Untersuchungen aus. Die Ermittlungen richteten sich nun auch gegen zwei Tierärzte, die im Auftrag des Landkreises Osnabrück den Schlachthof kontrolliert hätten, sagte am Montag ein Sprecher der Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Landwirtschaftsstrafsachen in Oldenburg.

Nachdem heimlich aufgenommene Videofilme von Tierschützern veröffentlicht worden waren, hatte der Landkreis Osnabrück vorvergangene Woche den Betrieb zunächst vorläufig stillgelegt. Das niedersächsische Landwirtschaftsministerium war am 1. Oktober von der Organisation „Soko Tierschutz“ über die Vorwürfe informiert worden und hatte Strafanzeige erstattet. Die Tierrechtsorganisation wirft dem Schlachtbetrieb vor, dass Tiere mit einer Art Seilwinde vom Transporter gezerrt, mit Elektroschockern gequält und geprügelt worden sein sollen.

Auch das Niedersächsische Landesamt für Verbrauchersicherheit und Lebensmittelsicherheit hatte deswegen eine Anhörung des Betriebs auf den Weg gebracht. „Die Anhörung ist noch nicht abgeschlossen“, sagte eine Sprecherin der Behörde in Oldenburg. Die Frist läuft nach ihren Angaben noch bis zum 1. November. Am Ende könnte ein Entzug der EU-Genehmigung für den Schlachthof stehen.

Kontrollsystem auf dem Prüfstand

Der Landkreis Osnabrück stellt derzeit sein Kontrollsystem für Schlachthöfe auf den Prüfstand, wie Kreissprecher Riepenhoff erläuterte. „Wir haben uns dazu auch externe Berater und Sachverstand ins Haus geholt.“

Die auf Honorarbasis für den Landkreis tätigen Veterinäre hätten auf dem Schlachthof Missstände erkennen müssen, wenn es sie gegeben habe. Auch wenn die strafrechtlichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen Verantwortliche des Schlachthofes und die Tierärzte noch nicht abgeschlossen seien, habe der Landkreis keinen Zweifel daran, dass die Videos der „Soko Tierschutz“ von dem Schlachthof stammten und tatsächlich Verstöße gegen das Tierschutzgesetz zeigten.

Der agrarpolitische Sprecher der Grünen im Bundestag, Friedrich Ostendorff, forderte bessere Kontrollen. „Dazu muss die Bundesregierung zusammen mit den Ländern dafür sorgen, dass tierhaltende Betriebe und Schlachthöfe, vor allem Risikobetriebe und bereits auffällig gewordene Betriebe, deutlich häufiger und ohne Vorankündigung kontrolliert werden“, sagte der Politiker.

Auch die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz setzt sich in dem Zusammenhang für mehr Transparenz und Überwachung der Schlachthöfe ein. Kameras in den sensiblen Bereichen könnten den zuständigen Tierschutzbeauftragten und die Überwachungsbehörden bei ihrer Arbeit unterstützen, sagte TVT-Vorsitzender Thomas Blaha.