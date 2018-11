Bei Pflege von Grünanlage

Landkreis Rotenburg: Gemeindearbeiter von Wolf gebissen

Am Dienstagvormittag ist ein 55-jähriger Arbeiter der Gemeinde Bülstedt im Landkreis Rotenburg während der Pflege der Grünanlage am Friedhof in Steinfeld von einem Wolf in die Hand gebissen worden.