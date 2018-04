Der Portikus des Niedersächsischen Landtags ist für Feiern tabu. (dpa)

Offen und transparent soll Niedersachsens neuer Landtag sein, den Bürgern die Politik hautnah vermitteln. Doch ein halbes Jahr nach der feierlichen Wiedereröffnung streitet sich das Parlamentspräsidium mit den Fraktionen um die ­Nutzung der repräsentativen Räume. So untersagte nach den Informationen des ­WESER-KURIER Hausherrin Gabriele Andretta (SPD) der FDP, in der frisch renovierten Portikushalle direkt neben dem Plenarsaal ihren Sommerempfang abzuhalten. Die Liberalen wollen das Verbot aber nicht hinnehmen; sie bekommen Rückendeckung von CDU und Grünen. Für diesen Dienstag hat Andretta die Fraktionschefs zu einem Krisengespräch geladen.

Hintergrund der sperrigen Haltung der Landtagsspitze ist nicht zuletzt die Angst vor der AfD. Wenn man erst einmal die Pforten für die Treffen einer Fraktion öffne, müsse man alle reinlassen. „Da wären wir ja dumm“, warnt ein Präsidiumsmitglied. „Wir wollen ja nicht, dass die AfD im Landtag ihre Fahnen hisst.“ Schon im alten Gebäude seien derart politische Veranstaltungen immer tabu gewesen. Für ihre traditionellen Sommerfeste hätten die Fraktionen von SPD und CDU stets Locations außerhalb des Landtags gemietet. „Das Parlament ist schließlich keine Party-Bude.“

Dabei hatte Andrettas Vorgänger Bernd Busemann (CDU) die Portikushalle ausdrücklich als großzügigen, hellen Ort der Begegnung herrichten lassen. So gab die Präsidentin selbst dort am Montag den Startschuss für die Ausstellung „Das Braunschweigische Land im Nationalsozialismus“. Der Empfang zur eigenen Eröffnungsfeier des Landtags fand hier ebenso statt wie das „Get together“ am Internationen Frauentag. Auch der Niedersächsische Feuerwehrverband durfte hier im März sein 150-jähriges Bestehen feiern, musste aber auf Anordnung der Landtagsverwaltung eigens in seiner Einladung auf den Ausnahme-Charakter hinweisen.

Bloß keine Begehrlichkeiten wecken, lautet offenbar das Ansinnen der Landtagspitze. So handelte sich die altehrwürdige Klosterkammer prompt Ärger ein, weil sie in ihrer Einladung zum Festakt des 200-jährigen Bestehens am 8. Mai im Landtag weder auf die Sondergenehmigung verwiesen noch Platz für ein Grußwort eines Präsidiumsmitglieds gelassen hatte.

Würde des Hauses wahren

Klosterkammer-Präsident Hans-Christian Biallas übernahm im Gespräch mit dem ­WESER-KURIER die Verantwortung für das Versäumnis. „Es gab ein Kommunikationsproblem, das wir aber durch Kommunikation ausgeräumt haben.“ Pragmatische Lösung laut Biallas: In der Anmeldebestätigung für die Gäste steht nun ein ausdrücklicher Hinweis auf den Ausnahme-Charakter. Bei der Feier hält Parlamentsvizepräsident Busemann eine kurze Ansprache.

Die FDP beharrt allerdings auf einer größeren Öffnung. Es seien ja die Abgeordneten, die überhaupt erst den Landtag bildeten. Also dürfe man sie nicht ohne weiteres aussperren, lautet das Argument der Liberalen. CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer springt ihnen bei. „Das Parlament ist doch das Zuhause der Fraktionen, dann müssen wir das auch nutzen können.“ Die Grünen wollen die FDP ebenfalls unterstützen. Denkbarer Kompromiss: Für jede Fraktion gibt es ein kleines Kontingent für Veranstaltungen. Diese müssen der Würde des Hohen Hauses entsprechen; Flaggen und Parteibanner bleiben also untersagt.

Präsidentin Andretta lehnte jeden Kommentar vorerst ab. „Wir wollen den Ergebnissen des Gesprächs nicht vorgreifen“, erklärte eine Sprecherin. In der Runde soll es dem Vernehmen nach auch um eine andere Raumfrage gehen: Während es für die Landesregierung im Hauptgebäude des Parlaments eigene Besprechungszimmer gibt, müssen die drei kleinen Oppositionsfraktionen von Grünen, FDP und AfD während der Plenarsitzungen für ihre vertraulichen Gespräche erst immer über die Straßenseite ins Nebengebäude wechseln.

„Das ist für uns und unsere Besucher sehr umständlich“, forderte Grünen-Fraktionschefin Anja Piel ein Entgegenkommen. Sie verwies auf die Umbaupläne, die noch solche Rückzugsorte vorgesehen hätten. SPD und CDU sind dagegen nicht von diesem Problem betroffen; sie verfügen seit jeher im Leineschloss über eigene Fraktionsräume.