Lange Haft für Drogendealer

Angelika Siepmann

Verden/Weyhe/Achim. Wegen rund 25 Fällen des gewinnbringenden Handelns mit Betäubungsmitteln verschiedenster Art ist ein drogenabhängiger 38-Jähriger aus Weyhe (Landkreis Diepholz) am Mittwoch zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht Verden ordnete gleichzeitig die Unterbringung des als „mittleren Drogendealer“ bezeichneten Mannes in einer Entzugsklinik sowie die Einziehung von Erlösen aus den illegalen Geschäften in Höhe von rund 57 000 Euro an.