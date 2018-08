Sie sorgen sich wegen des Klimawandels um ihre Heimatinsel Langeoog: Maike und Michael Recktenwald. Die Familie hat deshalb die EU verklagt. (Germanwatch)

Sie haben kein Auto. Wo sie wohnen, gibt es nur Pferdekutschen. Sie essen kein Rindfleisch aus dem Supermarkt. Sie fliegen auch nicht in den Urlaub, denn sie leben dort, wo andere Urlaub machen. Sie tun also das, was Klimaschützer Menschen empfehlen, die ihren privaten Ausstoß an klimaschädlichem CO2 gering halten möchten. Trotzdem trifft Familie Recktenwald der Klimawandel viel stärker als andere Deutsche.

Denn auf ihrer Heimatinsel Langeoog schwappt die Nordsee keine hundert Schritte von der Eingangstür ihres Hotels entfernt. Und der Blanke Hans kommt immer näher. Stieg der Meeresspiegel in der Nordsee von 1900 bis 2011 pro Jahr um 1,5 Millimeter, so messen Satelliten seither 4 Millimeter im Jahr. Und die Eisschilde Grönlands und der West-Antarktis schmelzen weitaus schneller als lange vorausgesagt.

„Wenn ich daran denke, wie breit die Düne war, als ich ein kleines Kind war, und wie schmal sie heute ist, wird mir ganz anders“, sagt Maike Recktenwald besorgt. Nur der natürliche Dünenkamm schützt die 44-Jährige und ihre Familie mitten im Nationalpark Wattenmeer vor Sturmfluten.

Und selbst wenn das eigene Hab und Gut nicht akut vom Untergang bedroht ist: Im Osten der Insel sind die Dünen besonders anfällig. Hier sei nicht auszuschließen, dass bei steigenden Pegelständen eine Sturmflut in die Süßwasserlinse unterhalb der Insel eindringt. Die Trinkwasserversorgung der 1800 Insulaner wäre dann futsch. Sie müssten für eine teure Versorgung vom Festland aus aufkommen – mit Tankschiffen oder einer Wasserleitung. Ein Millionen-Schaden.

Diesem Tag wollen Maike und Michael Recktenwald und ihr 16-jähriger Sohn nicht tatenlos entgegensehen. Im Juli haben sie deshalb das Europäische Parlament und den Europäischen Rat verklagt. Zusammen mit neun anderen Familien in Europa, Kenia und Fidschi werfen sie den Abgeordneten vor, nicht alles technisch mögliche gegen die von Menschen verursachte Erwärmung und den steigenden Meeresspiegel zu unternehmen und so ihre Grundrechte zu verletzen.

Die Absicht, die Treibhausgase bis 2030 um 40 Prozent – verglichen mit 1990 – zu reduzieren, entspreche nicht dem technisch Machbaren. Recktenwalds und ihr Rechtsbeistand, der Bremer Jura-Professor Gerd Winter sehen deshalb ihre Grundrechte auf Leben und Gesundheit, auf das Wohl der Kinder sowie auf Eigentum und Berufsfreiheit verletzt.

"Beschränkung auf das Wesentliche ist unser Motto"

Die Klage mit dem Aktenzeichen T 330/18 vor dem Europäischen Gerichtshof könnte deshalb Geschichte schreiben, wenn ihr Erfolg beschieden ist. Zehn Familien könnten das Schwergewicht EU mit 512 Millionen Einwohnern zwingen, seine Haltung zum Klimaschutz grundsätzlich zu überdenken. Die Inselfamilie wird von verschiedenen Klimaschutz-Organisationen juristisch und finanziell unterstützt.

Doch ihr Antrieb kommt aus vollem Herzen. Auf der Insel betreiben Michael und sein Bruder Hubert – Insulaner in vierter Generation – das einzige zertifizierte Bio-Hotel Strandeck. Dazu gehören auch das einzige öffentliche Bio-Restaurant auf den Ostfriesischen Inseln und eine Bio-Konditorei.

„Nachhaltiges Wirtschaften, regionaler Einkauf und umweltfreundliche Energie- und Abfallkreisläufe sind für uns nicht nur verpflichtend, sondern selbstverständlich“, erklären sie ihren Kunden. Dazu gehören WC-Papier aus Recycling oder aus nachhaltiger Waldwirtschaft, zertifizierte Reiniger für Wäsche, Geschirr und Räumlichkeiten sowie Duschgel, Seife und Massageöle aus natürlichen Produkten.

Das gilt auch für die Küche: „Beschränkung auf das Wesentliche ist unser Motto. Nicht alles zu jeder Jahreszeit, sondern lieber eine Speisekarte mit frischen Produkten der Saison und vom Landwirt unseres Vertrauens“, heißt es auf der Hotel-Homepage. Rindfleisch gibt es zwar. Aber Küchenchef Reckenwald kauft nur inseleigene Kühe als ganzes Tier und verwertet sie in seinem ­Restaurant fast vollständig.

Dass eine solche Familie sich von den Politikern in Berlin und Brüssel, die stets die Konkurrenz anderer Staaten ins Feld führen, im Stich gelassen fühlt, liegt auf der Hand. „Grundrechte der EU waren bisher vor allem Vehikel des wirtschaftlichen Wachstums. Sie garantieren aber auch, dass ein Klima erhalten bleibt, welches Leben, Arbeit und Eigentumsgebrauch ermöglicht“, unterstreicht ihr Rechtsvertreter Winter. Die Kläger fordern nun, dass alle Emissionsquellen neutral darauf untersucht werden, wie viel Reduktion technisch machbar und ökonomisch tragbar ist. Mindestens 50 bis 60 Prozent weniger CO2 bis 2030 seien technisch problemlos möglich, glauben sie. Dabei dürften die Kosten nicht im Vordergrund stehen, weil sonst Schutzrechte verletzt werden.

Vielleicht hat der eine oder andere EU-Bürokrat bereits kalte Füße bekommen. Erst vor wenigen Tagen hat EU-Klima-Kommissar ­Miguel Arias Cañete vorgeschlagen, das Klimaziel zumindest auf 45 Prozent anzuheben. Deutschland wollte die 40-Prozent-Marke schon 2020 knacken, hat dieses Klimaziel aber inzwischen aufgegeben.