Fahrer kommt mit leichten Blessuren davon

Lastwagen stürzt in Oldenburg von Autobahnbrücke

Ein Lastenwagen ist in der Nacht zu Samstag in Oldenburg bei Glatteis ins Schleudern gekommen und von einer Autobahnbrücke gestürzt. Der Fahrer kam mit Blessuren davon; auf der A28 in Richtung Bremen kam zu Behinderungen kommen.