Lauter kleine Whisky-a-go-gos

Auch The Rattles haben im Sonnenstein live gespielt. (Imago)

Die Sache mit dem Kondomautomaten zum Beispiel. Victoria Biesterfeld hätte nie gedacht, dass ihr ein Kondomautomat eines Tages dabei helfen würde, zu verstehen, wie sich die Rollenverteilung zwischen Mann und Frau im Laufe der Jahre verändert hat. Der Kondomautomat, um den es geht, hing jahrelang an der Wand in der Männertoilette der Diskothek Sonnenstein in Harpstedt. „Klar“, sagt Biesterfeld, „der Mann war damals derjenige, der entschieden hat, ob er an einem Discoabend ein Kondom brauchen würde oder nicht.“

Als Biesterfeld begann, die Geschichte der Diskothek Sonnenstein zu rekonstruieren, stellte sie fest, dass der Automat irgendwann in den 80ern vom Männerklo in den Flur gezogen war. Jetzt hatten auch Frauen Zugriff auf den Gummispender. Für Biesterfeld eine logische Entwicklung. „Denn die jungen Frauen sind im Laufe der Jahrzehnte immer selbstbewusster und selbstbestimmter geworden.“ Ein Stück Emanzipationsgeschichte, sichtbar geworden an einem Kondomautomaten in der Provinz.

Victoria Biesterfeld freut sich über solche Entdeckungen. Sie arbeitet als wissenschaftliche Volontärin an einem Projekt des Museumsdorfes Cloppenburg, das sich vorgenommen hat, die Geschichte der Landdiskotheken zu rekonstruieren. Biesterfeld hat es von ihrem Büro aus nicht weit, und dann steht sie in so einem Exemplar von einer Landdisco. Das Sonnenstein hat nämlich seinen alten Platz in Harpstedt verlassen. Es ist vor einiger Zeit umgesiedelt worden, und jetzt arbeitet man in Cloppenburg daran, die Disco im Originalzustand wieder aufzubauen.

Wie Detektivarbeit

Ende September fand ein Baustellenfest statt, 170 Menschen waren dabei, und für Biesterfeld war das die ideale Gelegenheit, um weitere Kontakte zu knüpfen und Zeitzeugen zu treffen. Denn Biesterfeld, von Haus aus Archäologin und Geschichtswissenschaftlerin, macht ihre Arbeit fast wie ein Detektiv. Das Phänomen der Landdiskotheken ist wissenschaftlich noch nicht besonders beleuchtet worden, entsprechend übersichtlich ist die Faktenlage. Biesterfeld muss also suchen. Nach Wirten, ehemaligen Gästen, DJs. Zum Glück gibt es Menschen wie Gunda und Klaus Sengstake, die ehemaligen Besitzer des Sonnensteins, oder DJs wie Werner Straukamp und Hans Freitag, die ihre Erinnerungen und Erinnerungsstücke gern mit ihr teilen.

Mehr zum Thema Da ist Musik drin Dorfdisco zieht ins Museumsdorf Bauernhäuser, Ställe und eine Schmiede - das erwartet man in Freilichtmuseen. Aber eine Dorfdisco? ... mehr »

Zum Beispiel gibt es da diesen Zylinder, den das Museumsdorf in seinem Fundus hat. Der Zylinder lag beim Baustellenfest in einem Regal neben Schallplatten, Gläsern, Tabletts, einer alten Kasse mit D-Mark-Stücken und den extravaganten Stiefeln von Chefin Gunda. Was es mit dem Zylinder auf sich hatte, wusste Biesterfeld lange Zeit nicht. Jetzt hat man es ihr erzählt. Wie das in Gemeinden von der Größe Harpstedts so üblich ist, spielen der Schützenverein und das Schützenfest eine wichtige Rolle. Der traditionsbewusste Mann trug Zylinder zum Schützenfestbesuch. Irgendwann landete der Schützenfestgänger im Sonnenstein und der Zylinder beim DJ. Besagtes Stück wurde von seinem Besitzer nie wieder abgeholt und ist in genau einem Jahr Teil der Ausstellung, wenn die Museumsdisco offiziell in Cloppenburg eröffnet wird.

Interaktive Karte mit Standorten von ehemaligen Landdiskos

Biesterfeld wird bis dahin weitere Erkundigungen eingeholt haben. Dann wird vermutlich auch die interaktive Karte vollständig sein, die einen Überblick darüber verschaffen soll, wo überall es in Norddeutschland Landdiskotheken gegeben hat. Die Liste ist jetzt schon imposant. Diskogänger der vergangenen 40 Jahre werden sich erinnern: ans Piccadilly in Cloppenburg, das Saskatoon in Ahlhorn, das Roxy in Nordhorn, das San Francisco im emsländischen Freren oder das California in Ganderkesee. Die Namen der Läden geben einen Eindruck davon, wie groß die Sehnsucht nach der weiten Welt in der deutschen Provinz der 70er- und 80er-Jahre war. Gleich drei Whisky-a-go-gos, benannt nach dem Vorbild des berühmten Rockclubs auf dem Sunset Strip in West Hollywood, sind auf der Karte verzeichnet, auch Cat Balou, Sir George, Black Horse und Tiffany sind Namen, die mehr als einmal auftauchen. Und die Einrichtung erst: viel Palmendekor, heiße Schlitten und schöne Frauen. So war das damals.

Es muss eine aufregende Zeit gewesen sein, als immer mehr Landdiskotheken Ende der 60er-Jahre entstanden. Vorher gaben vor allem Jahres- und Lebensfeste den Menschen die Anlässe zum Feiern: Hochzeiten, Geburtstage, Ostern, Pfingsten, Karneval, der Silvesterball oder das Schützenfest. Den Weg zur Landdisco bereiteten entscheidend die rollenden Diskotheken. Das waren DJs, die damals noch nicht so hießen, die aber Platten im Gepäck hatten und von Dorf zu Dorf und von Saal zu Saal zogen. Auch das Sonnenstein war ein Ausflugslokal, bevor es auch zur Disco wurde. Irgendwann in den 70ern spielten hier die Rattles, Peter Maffay, Tina York, Truck Stop oder Long Tall Ernie and the Shakers.

„Gefeiert haben die Menschen schon immer gern“, sagt Biesterfeld, „aber mit der dauerhaften Verfügbarkeit von Musik dank Singles und Plattenspieler konnten sich Landdiskotheken zu einem Massenphänomen entwickeln.“ Ganz früher musste, wer Musik hören wollte, zu einer ganz bestimmten Zeit vor dem Radio sitzen, um eine ganz bestimmte Musiksendung zu hören. „Plötzlich“, sagt Biesterfeld, „plötzlich kann man Schallplatten hören wo und wann mal will.“

Und man, vor allem die Jugend, wollte das nicht zu Hause tun, sondern fern der Aufsicht durch die Eltern. „In der Disco war man unter sich, man konnte man selbst sein“, sagt Biesterfeld. „Das führte soweit, dass man sich darüber definierte, in welche Disco man ging.“ Eher in rockige Läden? Oder lieber etwas verruchter? Oft musste man nur einen Ort weiterfahren, um eine Alternative zu finden. Von Großenkneten nach Wildeshausen oder von Emstek nach Cloppenburg und etwas weiter nach Friesoythe.

Dann kommt die Großraumdisco

Spätestens Mitte der 90er wurde das Leben für die Landdiskotheken härter. Viele hatten dicht gemacht, die übrig gebliebenen kämpften gegen die Konkurrenz der Großraumdiskotheken, die sich an den Stadträndern oder in den Gewerbegebieten angesiedelt hatten. Hier war alles größer, hier war mehr Platz, und der Lärm störte keine Nachbarn. Auch der Musikgeschmack änderte sich. Eurodance statt Schlager, Techno statt Rock, und auf der Tanzfläche Rave statt Discofox.

Geblieben sind viele Erinnerungen, die ab September 2020 im Museumsdorf in Cloppenburg wachgehalten werden. In der Ausstellung wird dann auch jener Notizzettel mit dem Aufdruck Azul Kaffee ausgelegt sein, der bis heute überlebt hat und auf den ein Gast in schönster Schönschrift geschrieben hat: „Jenny, mein Mausi, hab‘ dich ganz doll lieb.“ Hach, was waren das für Zeiten.