Die Polizei konnte den Mann noch am Tatort festnehmen. (Symbolbild) (Björn Hake)

Ein 22-Jähriger hat am Freitagabend bei der "Wingster Tropennacht" in der Nähe von Cuxhaven einen anderen jungen Mann mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Eine Gruppe war in Streit geraten und musste das Gelände des Wingster Zoos verlassen. Vor dem Gelände ging der Streit weiter. Der 22-Jährige aus Hemmoor zog plötzlich ein Messer und stach mehrfach auf das 21-jährige Opfer ein. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen, konnte aber im Krankenhaus außer Lebensgefahr gebracht werden.

Der unter Alkoholeinfluss stehende Täter wurde festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Gegen ihn wurde ein Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erwirkt. Die Polizei ermittelt momentan noch die Hintergründe. (hee)