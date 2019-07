Lehrer in Niedersachsen bekommen ab dem kommenden Jahr eine Zulage. (Julian Stratenschulte/dpa)

Es soll ein kleiner Ausgleich für den härter gewordenen Job sein; außerdem will das Land damit im Konkurrenzkampf um guten Nachwuchs punkten: Niedersachsens Grund-, Haupt,- und Realschullehrer bekommen ab dem Schuljahr 2020/21 eine monatliche Zulage von 94 Euro zu ihrer bisherigen Besoldung nach A 12. Darauf hat sich das SPD/CDU-Kabinett auf seiner Klausurtagung zum Haushalt für das nächste Jahr geeinigt – „nach langen und nicht leichten Diskussionen“, wie Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Montag in Hannover berichtete. Das sei angesichts von höheren Anforderungen in Ausbildung und Arbeit ein erster Schritt hin zu einer angemessenen Dotierung.

Lehrerverbände fordern seit Längerem für die rund 40 000 betroffenen Kollegen eine Höherstufung auf A 13, was gegenüber A 12 zwischen 360 und 500 Euro monatlich mehr ausmachen würde. So zeigte sich die Chefin der Bildungsgewerkschaft GEW, Laura Pooth, verhalten zufrieden mit dem Beschluss der rot-schwarzen Regierung. „Nun muss aber ein verbindlicher Stufenplan folgen.“ Ganz so weit wollte der Regierungschef zwar noch nicht gehen, aber Weil versprach, an der Sache dran zu bleiben: „Wir werden in den nächsten Jahren sicher darüber zu reden haben, ob es uns unter den jeweiligen Finanzbedingungen weitere Schritte folgen zu lassen.“ Um die Rückkehr zum Abitur nach 13 Jahren (G 9) sicherzustellen, will das Land laut Ministerpräsident im nächsten Schuljahr 1425 zusätzliche Gymnasiallehrer einstellen.

Alle Beamten des Landes können sich über die teilweise Rückkehr zum 2005 abgeschafften Weihnachtsgeld freuen. Zwar soll es nicht mehr so heißen, zwar hinken die Beträge hinter den Erwartungen des Niedersächsischen Beamtenbundes und des Deutschen Gewerkschaftsbundes zurück. Aber das Kabinett spricht auch hier von „Wertschätzung“ und attraktiven Arbeitsplätzen. Ab 2020 sollen Staatsdiener bis zur Besoldungsgruppe A 8 einen zusätzlichen Bonus von 500 Euro auf die bislang schon gewährten 420 Euro erhalten. Ab A 9 gibt es künftig 300 Euro für aktive Beamte, 150 Euro für Anwärter sowie jeweils 50 Euro plus auf die bisherigen Sätze für Beamtenkinder. Pensionäre gehen allerdings – entgegen der Forderung der CDU-Fraktion – leer aus. „Wir haben auch Mut zu unbequemen Entscheidungen gezeigt“, sagte Vizeministerpräsident Bernd Althusmann (CDU).

Dafür konnte der Wirtschaftsminister erkleckliche Summen für Straßen und Radwege (110 Millionen Euro), für die Förderung von Luft- und Raumfahrt (17 Millionen Euro bis 2023) sowie für den Ausbau der Elektromobilität (5,7 Millionen Euro bis 2023) verkünden. Auch die kommunalen Theater profitieren. Mussten sie für das laufende Jahr noch heftig für einen um drei Millionen Euro aufgestockten Zuschuss ringen, wird diese Summe nun für die Folgejahre dauerhaft festgeschrieben.

Ein konkreter Betrag für den Abbau von Altschulden ist im Haushaltsentwurf 2020 dagegen bislang nicht vorgesehen. Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) kündigte aber an, erwirtschaftete Überschüsse auch in den kommenden Jahren in die Tilgung des 60-Milliarden-Euro-Berges zu stecken. „Diese Landesregierung meint es damit ernst.“

Wie schon der Ministerpräsident wies der oberste Kassenwart auf die schwierigeren Rahmenbedingungen für den Etat für 2020 im Gesamtvolumen von 34,7 Milliarden Euro hin. So sprudelten die Steuereinnahmen nicht mehr so kräftig wie noch vor einem Jahr angenommen. Bis zum Jahr 2023 müsse Niedersachsen mit rund 844 Millionen Euro weniger als bislang veranschlagt auskommen, rechnete Hilbers vor. Gleichzeitig belasteten die Tarifsteigerungen für den öffentlichen Dienst den Landeshaushalt mit rund einer Milliarde Euro pro Jahr zusätzlich. Zudem müsse man ab 2020 die grundgesetzlich vorgeschrieben Schuldenbremse einhalten. Da habe man etliche Wünsche aus den Ressorts einfach nicht erfüllen können, berichteten Weil und Hilbers von den Etatverhandlungen mit ihren Ministerkollegen. „Im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten setzen wir wichtige Akzente für die Zukunft unseres Landes“, meinte der Ministerpräsident.

Der Finanzminister sprach ebenfalls von einem „guten, zukunftsweisenden Ergebnis“. Durch eine pauschale Einsparauflage („globale Minderausgabe“) für alle Ministerien, Neuberechnungen von Zinsausgaben und Entnahme von Rücklagen sei es gelungen, die prognostizierten Einnahmerückgänge zu kompensieren. Die Schuldenbremse werde man konsequent einhalten und anwenden, betonte Hilbers. „Eines der obersten finanzpolitischen Ziele ist und bleibt die Nachhaltigkeit des Landeshaushaltes.“