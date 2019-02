Der Arbeiter-Samariter-Bund hat derzeit rund 1,3 Millionen Mitglieder. (Roland Weihrauch/dpa)

Wegen möglicher Millionen-Unterschlagungen aus einem Flüchtlingsetat ist ein leitender Mitarbeiter des Arbeiter-Samariter-Bundes in Hannover verhaftet worden. Gegen den Mann werde wegen des Verdachts der Untreue in einem besonders schweren Fall ermittelt, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Außerdem würden dem 46-Jährigen Bestechlichkeit und Bestechung vorgeworfen.

"Es besteht der dringende Tatverdacht, dass der Mann fiktive Rechnungen gestellt hat", sagte Oberstaatsanwalt Thomas Klinge. "In Absprache mit dem Betreiber eines Sicherheitsdiensts für Bewachungsleistungen in Flüchtlingsunterkünften wurden insgesamt mehr als drei Millionen Euro abgerechnet. Nach unseren Erkenntnissen wurden die abgerechneten Leistungen nie erbracht."

Der ASB-Mitarbeiter bestreite die Vorwürfe und sitze in Untersuchungshaft, sagte Klinge. Gegen einen Tatverdächtigen von dem Sicherheitsdienst werde ebenfalls ermittelt, doch sei er nicht in U-Haft genommen worden. Am Mittwoch waren bei Durchsuchungen im Raum Hannover zahlreiche Datenträger und Unterlagen sichergestellt worden, wie die "Bild"-Zeitung (Donnerstag) berichtete.

Der ASB hat dem Mitarbeiter gekündigt, wie der Verband mitteilte. Solange die Ermittlungen laufen, werde man zu dem Verdacht keine Stellung beziehen. "Der ASB wird selbstverständlich vollumfänglich kooperieren und unterstützt die behördlichen Ermittlungen", sagte Bundesgeschäftsführer Ulrich Bauch. Unabhängig von den polizeilichen Ermittlungen werde man die ASB-internen Kontrollmechanismen auf den Prüfstand stellen und gegebenenfalls anpassen. (dpa)