Oft genug wird "die Bahn" in Verbindung mit der sprichwörtlichen langen Leitung gebracht. Und jetzt soll es plötzlich ganz ohne gehen? Kabelloser Internetzugang in allen Klassen und in fast allen Wagen, das ist eine gute Nachricht. Auch wenn sich der Umbau der Fahrzeuge noch ein paar Jahre hinziehen wird.

Die Ausrüstung der vielfach schon 15 Jahre alten Regionalzüge mit WLAN bietet Pendlern viele Vorteile, auch Touristen profitieren davon, unterwegs regionale Informationen zu erhalten. Sie und ihre Kinder können sich auf ihrer letzten Reiseetappe im Ferienland Niedersachsen mit digitalen Rätseln oder Spielen bei Laune halten. Vorausgesetzt, sie sitzen nicht in einem der Doppelstock-Intercity, die auch den Regionalverkehr bedienen – denn dort bleibt der Offline-Status bis auf Weiteres Programm.

Und: Einer miserablen Internetversorgung ist auch künftig nicht mit dem Zug zu entkommen: Die an Bord zur Verfügung stehende Bandbreite hängt ab von der Leistungsfähigkeit der Mobilfunknetze – entlang der Gleise. Deshalb muss die Infrastruktur überall den Anforderungen angepasst werden – da sind mal andere am Zug.