Der Ruheforst Deister: In dem Waldgebiet werden Menschen in biologisch abbaubaren Urnen beigesetzt. (Stratenschulte/DPA)

Die kalte Novemberluft kündigt Regen an. Ein Ehepaar kommt den Weg zum Andachtsplatz hinauf. „Wir suchen ein neues Domizil“, sagt der Mann sarkastisch. Der 68-Jährige spricht von seinem Grab. Nach einem Schlaganfall, einer Herz- und einer Aneurysma-OP sei sein eigener Tod kein Tabu mehr. Seine Frau blickt skeptisch.

Unter den hochgewachsenen Buchen und Eichen liegen viele Menschen begraben; und Ralf Schickhaus erinnert sich an fast alle Geschichten von ihnen. Seit zehn Jahren leitet er den Ruheforst Deister in Wennigsen bei Hannover. Schickhaus – mit Hornbrille und moosgrünem Mantel – hat bald Platzprobleme. Fast 5100 Menschen liegen hier begraben. Jeden Tag kommen zwei bis drei hinzu.

Sie alle wurden verbrannt, weil nur Urnen zwischen die Wurzeln der Bäume passen. Zwölf Gräber bilden je einen unsichtbaren Kreis um einen Baum. Die schwarzen Namensschilder an den Stämmen fallen erst beim näheren Hinsehen auf. Sie sind alle nach Norden ausgerichtet, wie Schickhaus Frau erklärt. Von den anderen Seiten sehe es aus wie in einem ganz normalen Wald.

Ein Anfängerfehler

66 Ruheforste gibt es in Deutschland. Drei seien dieses Jahr hinzu gekommen, berichtet Matthias Budde, Sprecher der Ruheforst GmbH. Insgesamt lassen sich immer mehr Deutsche unter Bäumen begraben, wie Torsten Schmitt von der Verbraucherinitiative Aeternitas beobachtet. Anders als auf Friedhöfen ist Grabschmuck im Wald nicht erwünscht. Das wissen die Angehörigen der Toten auch, sagt Schickhaus. Seine Mitarbeiter verbringen trotzdem jeden Tag zwei bis drei Stunden mit dem Einsammeln von Mitbringseln. Zu Halloween habe es hier überall geblinkt, erzählt der gelernte Förster.

Vielen Menschen sei es wichtig, etwas am Grab niederzulegen, berichtet seine Frau. Sie habe den Angehörigen immer gepredigt, keine Dinge mitzubringen – bis eine Freundin von ihr gestorben sei. Da habe sie plötzlich auch den Wunsch verspürt, etwas an das Grab zu legen. Eine besonders schöne Eichel oder ein selbst gepflücktes Gänseblümchen reiche aber. Die hinterließen keinen Müll und man habe trotzdem das getan, was einem wichtig war, findet sie.

Ihr Mann kann sich an seine erste Beisetzung noch gut erinnern. „Das war am 18. Januar 2009, da hinten an der dicken Buche“, sagt er und deutet am Andachtsplatz vorbei. Am Tag vor der Beisetzung habe er dem Witwer gesagt: „Hoffentlich regnet es morgen nicht.“

Ein Anfängerfehler: Als die beiden Männer einige Wochen später zusammensaßen, habe der Witwer zu Schickhaus gesagt: „Machen Sie so was nie wieder“; und mit Blick auf die Trauernden angefügt: „Kommen Sie denen bloß nicht mit negativen Sachen, die haben schon genug am Hacken.“ Seine Frau und er hätten viel lernen müssen, sagt Schickhaus. Die Sprache, den Umgang mit den Menschen. Vor allem, dass sie als Betreiber des Waldfriedhofs nicht „jedes Leid mit nach Hause nehmen“, betont seine Frau.

Am wichtigsten sei, den Angehörigen zuzuhören und mit ihnen zu reden. „Wir müssen uns auf die Lebenden konzentrieren“, betont sie. Ralf Schickhaus hat sich, genau wie der 68-jährige Mann mit den vielen Operationen, zu Lebzeiten festgelegt. Er möchte im Wald begraben werden. Einen Baum für sein Grab habe er sich auch schon ausgesucht – genau wie seine Mitarbeiter.

Immer mehr Tote werden eingeäschert

Geschätzte 80 Prozent der Toten werden inzwischen eingeäschert, sagt der Sprecher des Bestatterverbands Niedersachsen, Markus Gebauer. Nur noch 20 Prozent werden im Sarg beerdigt. Der Verband habe in den vergangenen Jahren eine klare Entwicklung hin zur Feuerbestattung beobachtet.

Vor allem Städter entschieden sich für Feuerbestattungen. Auf dem Land werden dagegen noch viele Menschen im Sarg beerdigt. Allerdings: Je weiter man in Niedersachsen gen See fahre, desto höher steige die Zahl der Einäscherungen, sagte Wilhelm Lautenbach, Geschäftsführer der Feuerbestattungsgesellschaft Hannover und Niedersachsen. An der Küste, etwa um Wilhelmshaven, werden Lautenbach zufolge „fast 98 Prozent“ der Toten verbrannt. Ein Grund für die insgesamt gestiegene Zahl an Feuerbestattungen ist für Gebauer der Preis: Urnengräber seien meist billiger, weil sie weniger Platz brauchen als Särge. Die Grabstelle sei fast immer der größte Kostenfaktor an einer Beerdigung.

Für ein Urnengrab – vorausgesetzt, man möchte sich den Platz dafür aussuchen – bezahlen Niedersachsen im Schnitt 1230 Euro. Ein Grab für einen Sarg koste dagegen knapp 2100 Euro, so das Ergebnis einer Studie des Steuerzahlerbundes und der Verbraucherinitiative Aeternitas.

Die Bestatter-Branche in Niedersachsen blickt indes entspannt in die Zukunft, von Fachkräftemangel und Nachwuchsproblemen gebe es keine Spur; und Menschen sterben immer. Dieses Jahr haben nach Angaben des Verbands 29 junge Menschen eine Ausbildung zum Bestatter oder zur Bestatterin begonnen. Vergangenes Jahr starben laut Landesamt für Statistik etwa 93 700 Niedersachsen.

Das wichtigste Kriterium, um Bestatter zu werden? „Ehrlichkeit; das ist das A und O“, findet Gebauer. Kommen Trauerkarten im Institut an, müsse sich der Kunde blind darauf verlassen können, dass das Geld aus der Karte nicht in der Hosentasche eines Mitarbeiters lande. Fehler sollten Bestatter grundsätzlich so selten wie irgend möglich machen, betonte er. „Es ist ein sehr vertrauensvoller Beruf. Ich kann so ziemlich alles wiederholen, zum Beispiel eine Geburtstagsfeier – eine Beerdigung nicht.“