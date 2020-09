Das neue Zentralgebäude der Leuphana Universität in Lüneburg ist ein futuristischer Bau. Die Kosten für das Prestigeobjekt sind in den vergangenen Jahren von ursprünglich knapp 60 Millionen Euro auf inzwischen fast 110 Millionen Euro explodiert. (Philipp Schulze/dpa)

Mehr als drei Jahre nach seiner feierlichen Eröffnung sorgt das futurische Zentralgebäude der Leuphana Universität Lüneburg immer noch für mächtigen Ärger. Der Haushaltsausschuss des Niedersächsischen Landtags streitet über die letzte Kostenexplosion auf 109,354 Millionen Euro. Der Landesrechnungshof fordert unterdessen, wegen Ungereimtheiten im neuen Finanzierungskonzept der Hochschule den mittlerweile dritten Etat-Nachschlag zu stoppen. Und der Ausschussvorsitzende Stefan Wenzel (Grüne) stellt unangenehme Fragen nach der Herkunft der Finanzmittel, mit denen die Leuphana die seit 2016 aufgelaufenen Mehrkosten von insgesamt 22,1 Millionen Euro bestreiten will.

Für die Sitzung des Gremiums an diesem Mittwoch beantragte der Grünen-Abgeordnete eine Unterrichtung durch die SPD/CDU-Landesregierung über die millionenschweren Konten der Universität. Seien dort vielleicht auch Gelder für unbesetzt gebliebene Professorenstellen oder gar Studiengebühren gelandet, die nun über Umwege nachträglich in den Prestigeneubau nach den Plänen des New Yorker Stararchitekten Daniel Libeskind fließen sollten? So lautet der mögliche Verdacht, den die Lüneburger „Landeszeitung“ angedeutet hat und der auch in Campus-Kreisen rumgeistert.

Solche Spekulationen weist der hauptamtliche Vizepräsident der Uni, Christian Brei, vehement zurück. „Wir können ausschließen, dass Mittel aus den Studienbeiträgen in das Zentralgebäude oder andere eigenständige Baumaßnahmen fließen oder geflossen sind“, betont Brei im Gespräch mit dem WESER-KURIER. Auch die Sorge, dass eingesparte Gelder aus nicht oder verspätet besetzten Professuren zweckentfremdet worden seien, sei völlig unbegründet. „Diese Mittel haben wir immer zu 100 Prozent den jeweiligen Fakultäten zur Verfügung gestellt.“

Uni verfügt über üppige Konten

Das Wissenschaftsministerium in Hannover macht sich diese Erläuterungen zu eigen. Die Art der Verwendung der Studienbeiträge habe die Leuphana dem Ministerium „mitgeteilt“, erklärt eine Sprecherin auf Anfrage. Niedersachsen hatte 2006 Studiengebühren eingeführt und diese zum Wintersemester 2014 wieder abgeschafft. Die Leuphana verwaltete das eingenommene Geld für die Verbesserung der Studienbedingungen in einem „Sonderposten Studienbeiträge“. Dieser Topf umfasste Ende 2013 knapp 6,6 Millionen Euro.

Ausweislich der Wirtschaftsprüfer-Berichte verfügte die Leuphana über üppige Konten bei der Nord/LB und der Lüneburger Sparkasse: im Jahr 2016 über insgesamt 50,8 Millionen Euro, 2018 über 44,8 Millionen Euro. Dabei handele es sich alles um gebundene und verplante Gelder für Projekte und Professuren, erklärt die Leuphana. Das sei bei Stiftungshochschulen ein übliches Geschäft. Man müsse liquide Mittel vorhalten, weil man keine Kredite aufnehmen dürfe. Die neuen Mehrkosten für den Libeskind-Bau will die Uni nun zum großen Teil, nämlich mit zusätzlich gut 14 Millionen Euro, aus ihren Investitionsrücklagen der Jahre 2016 bis 2020 begleichen.

2011 waren für den weltweit beachteten Renommierbau noch 57,7 Millionen Euro veranschlagt worden. Doch danach ging es mit den Kosten steil nach oben. 2016 gab es eine zweite Nachtragsplanung mit 87,24 Millionen Euro, an denen sich noch das Land beteiligte. Der Anteil Niedersachsens belief sich danach auf 35,89 Millionen Euro. Knapp 14 Millionen Euro steuerte die EU bei, sieben Millionen Euro kamen von Stadt und Landkreis Lüneburg. Und bei dieser Aufteilung sollte es auch bleiben. Alle weiteren Kosten, verdonnerte damals das Wissenschaftsministerium die Uni, müsse fortan die Leuphana aus Eigenmitteln selbst tragen, ohne dabei aber Forschung und Lehre zu beeinträchtigen.

Doch genau diese Eigenleistung zweifelt der Rechnungshof jetzt an. Die Hochschule verfüge über „enorme finanzielle Mittel“; sie sei also „offenbar sehr gut finanziell ausgestattet“, schreiben die Prüfer in ihrer zehnseitigen Stellungnahme. „Da die Zuführungen an die Universität zur Bildung von Rücklagen aus dem Landeshaushalt vorgenommen werden, werden letztlich doch Landesmittel zur Finanzierung der weiteren Mehrkosten eingesetzt.“

Rechnungshof rügt finanzielle Risiken

Darüber hinaus rügt der Rechnungshof finanzielle Risiken im Konzept der Uni, so bei der Bewertung künftiger Erlöse aus der Vermietung ihrer Liegenschaften oder bei dem angesetzten Vorsteuerabzug von 6,5 Millionen Euro. „Es besteht nach wie vor die Gefahr, dass das Land Mittel nachschießen muss“, warnen die amtlichen Prüfer. Per Seitenhieb kritisieren sie zudem, dass die Vorlage des Nachtrags mehr als drei Jahre nach Fertigstellung des Gebäudes viel zu spät erfolgt sei und dann auch noch nicht mal den Anforderungen der Landeshaushaltsordnung entspreche.

Trotz aller Zweifel und Bauchschmerzen ist allerdings zu erwarten, dass die rot-schwarze Mehrheit den neuen Finanzplan durchwinkt. Man erkenne weiterhin gewisse Risiken, so insbesondere wegen der zukünftigen Vermietungen, teilt das Ressort von Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) mit. Dennoch betrachte man – anders als der Rechnungshof – die „beabsichtigte Finanzierung insgesamt als belastbar“. Auch der Koalitionspartner wird wohl mitziehen. „Da ist vieles falsch gelaufen“, meint eine Genossin mit Blick auf Planung, Finanzierung und Durchführung des Prestigeprojekts. Aber nun stehe das Zentralgebäude; Blockaden brächten nichts mehr. „Das Ding ist durch.“