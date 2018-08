Wenn Skaten 2020 olympisch wird, hätte Tom Tieste dabei sein können. Er entschied sich dagegen. (Christina Kuhaupt)

Als Thomas Bach an einem Dezembertag im Jahr 2014 von Spielen träumt, die jung sind, wild und rebellisch, zumindest ein bisschen, da ist Tom Tieste gerade 17 und wird vom lokalen Fernsehen als „Skater-Gott“ gefeiert, was ihm etwas peinlich ist. Wahrscheinlich kennt Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, den Lilienthaler nicht, und doch denkt er an Typen wie Tieste, als er beschließt, dass Skaten 2020 in Tokio olympisch wird.

Bach will weg von der Bogenschützen-Biederkeit. Sein neues Olympia soll hip sein, aufregender als die Standardspiele der Fünfkämpfer und Ringer. Die Coolness will Bach sich leihen, von den Skatern. Sie sollen das Olympia-Abziehbild für die Generation Instagram werden. Damit das klappt, braucht Olympia Skater wie Tieste. Nur brauchen Typen wie Tieste auch Olympia?

Tom Tieste, 21, gehört zu den besten Skatern des Landes. Als im vergangenen Jahr der deutsche Olympiakader erfunden wird, eine Nationalmannschaft auf Achsen, zählt er dazu. Er soll einer der Pioniere sein, die dafür sorgen, dass sich Skaten plötzlich professionalisiert. Für eine Weile sieht es so aus, als würde Tieste in seiner Disziplin, der Bowl, einer Skate-Schüssel, nach Tokio springen. Dann entscheidet er sich dagegen. Es ist Tiestes persönliche Geschichte, und doch ist sie beispielhaft. Sie erzählt davon, was passiert, wenn ein Sport, der keiner sein will, auf einmal olympisch wird.

Das versteht Tom Tieste unter Skaten

Für Thomas Bach ist Skateboarding Akrobatik auf Brettern, spektakulärer und besser vermarktbar zwar, aber am Ende ein Wettkampfsport, der funktioniert wie jeder andere: nach festen Regeln. Was Tom Tieste unter Skaten versteht, hat er in einem Video festgehalten: Bevor er sich die Rampe hinabstürzt, stürzt Tieste erst mal zwei Pils, das eine in der rechten Hand, das andere in der linken, die Kehle herunter. Eins nach dem anderen. So, kann losgehen. Zum Lockermachen ein paar Tricks in der Halfpipe, einer halbierten Röhre. Dann wahnwitzige Sprünge, von denen man selbst nüchternen Könnern abraten würde. Tieste steht in der Luft, das Brett haftet fest an seinen Schuhen, als hätte er die Sohlen mit Sekundenkleber beschmiert.

Nicht viel länger als eine Minute geht der Videoclip, in dem Tom Tieste vor dem Bremer Schlachthof abwechselnd über Rampen oder auf die Nase fliegt. Der Lilienthaler hat ihn vor einigen Wochen ins Netz gestellt. Es ist ein typischer Tieste. Alles an dem Videoschnipsel sagt: Ich fahre nach meinen eigenen Regeln. Und wenn ihm gerade danach ist, mit einem an der Schüssel durch die Schüssel zu schlittern, dann macht er das eben. Wer soll schon was sagen? Für diese Freiheit skatet er doch, ansonsten hätte er ja gleich zum Fußball gehen können.

Skaten lernt Tieste vor dem Schlachthof, mit neun Jahren stellt er sich zum ersten Mal aufs Brett, das ihm bald die Welt bedeuten wird. In den Bus, mit der 30 nach Borgfeld, weiter mit der Linie 4, so geht es nun täglich. Sonntags nimmt ihn sein Vater mit nach Findorff. Der Sohn holt sich Schürfwunden in der Schüssel, der Vater Trödelkram vom Flohmarkt nebenan. Die Tricks schaut Tieste sich bei den Älteren ab, „irgendwann sind die zu meinen zweiten Eltern geworden“, sagt er. Alles, was er übers Skatenboarden weiß, lernt er in der zwei Meter tiefen Bowl vor dem Schlachthof. Selten fährt er woanders.

Tieste beschließt: Es ist nicht seine Welt

Und nun soll Tieste für Deutschland springen. In Malmö, wo die Krater vier Meter tief sind. Wo seine Helden abhängen, Grant Taylor, die Könige der Coolness. Er starrt in die Tiefe, aufgeregt ist er immer, aber jetzt ist ihm wirklich unwohl. Er hat Angst. Normalerweise würde er nun ein Bier kippen, dann geht es schon. Aber er ist in Schweden, nicht vor dem Schlachthof. Er fährt hier nicht mit den Jungs, sondern für das Nationalteam. Egal, Augen zu und durch. Tatsächlich kommt Tieste heil aus dem Krater. Irre, denkt er sich, und fährt weiter. Dann Pennsylvania, das Paradies. Eine Woche trainiert der Olympiakader im Woodward Skate Camp, einer Kleinstadt aus Rampen, Bänken, Treppen. Tom Tieste ist jetzt da, wo sie alle hinwollen. Früher flog er angetrunken durch die Bremer Bowl, sodass sich manche fragten, ob der Typ einen Sprung in der Schüssel hat. Jetzt hört er sich Vorträge von Anti-Doping-Experten an. Damals verarztete er nicht mal offene Wunden, weil ihn der Schmerz anspornte. Nun kneten ihn Physiotherapeuten durch. „Eine andere Welt.“ Tieste beschließt: Es ist nicht seine Welt.

Wie viel bleibt übrig von der Rebellion zwischen lauter Regeln? Tieste entscheidet: zu wenig. Er will selbstbestimmt skaten, nicht nach dem Rhythmus eines Trainingsplanes. Fahren für sich und die Jungs am Schlachthof, nicht für Olympias Verjüngungskampagne. „Es wurde mir zu stressig“, sagt Tieste. „Wenn ich keinen Bock habe, dann will ich sagen können: Ich fahre heute nicht.“ Sein Brett, das ist für ihn mehr als ein schnödes Sportgerät. Kein Werkzeug, um Wettkämpfe zu gewinnen. Skaten ist seine Ausdrucksform, eher Lebensstil als Sport.

Manche sagen, Skaten gehört auf die Straße, nicht ins Stadion. So eng sieht Tieste das nicht. Generell stört ihn die Sache mit Olympia nicht. Ihn brachte ein Kumpel zum Skaten. Vielleicht fängt die nächste Generation an, weil sie Olympia schaut. Die neuen Fünfkämpfer oder Ringer, ganz normale Olympia-Sportler, werden die Skater trotzdem nicht, glaubt Tieste. So wirklich kann er sich das nicht vorstellen: ein vom Bundesinnenministerium geförderter Skater, der vielleicht noch einen Job bei der Bundespolizei hat? Tom Tieste lacht. Eher unwahrscheinlich. Er weiß ja nicht mal, wie die Skater die Dopingkontrollen überstehen sollen.