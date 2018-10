Der Festsaal der Weser-Ems-Halle, in den der Prozess aus Platzgründen ausweichen muss. (Mohssen Assanimoghaddam/dpa)

Die Reporter des WESER-KURIER sind am Dienstag beim ersten Prozesstag gegen Niels Högel dabei. Neben Eindrücken aus Oldenburg, wo das Verfahren aus Platzgründen in den Festsaal der Weser-Ems-Halle verlegt werden musste, gibt es in diesem Artikel auch Hintergründe zum Fall.

Aus dem Dossier des KURIER AM SONNTAG haben wir Artikel zu Tatwaffen, den Maßnahmen und der Geschichte von Högel zusammengetragen, die im Laufe des Tages hier veröffentlicht werden.