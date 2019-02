Video des NDR

Livestream: Niedersächsischer Landtag diskutiert über NordLB

In einer Sondersitzung diskutieren die Abgeordneten am Dienstag über die Zukunft der angeschlagenen Norddeutschen Landesbank. In dieser war die Bremer Landesbank aufgegangen. Sehen Sie hier den Livestream.