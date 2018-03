Niedersachsens wichtigste Polizeibehörde sucht einen neuen Chef – Vize Thomas Ring übernimmt vorerst das Ruder

LKA-Präsident Uwe Kolmey geht in den Ruhestand

Michael Evers

Hannover. An der Aufklärung vieler schwerer Verbrechen in Niedersachsen haben die Experten des Landeskriminalamtes (LKA) in Hannover einen entscheidenden Anteil: Ob DNA-Analysen, Internet-Fahndung oder das klassische Phantombild – in vielfältigen Bereichen sind die rund 700 LKA-Beamten gefragt. Angesichts der Bedeutung der Behörde verwundert es manchen, dass vor der Verabschiedung des langjährigen LKA-Präsidenten Uwe Kolmey in den Ruhestand an diesem Montag die Nachfolge noch offen ist.