Hannover. Niedersachsens Gaststätten mit Saalbetrieb können hoffen, Kinos und Schausteller ebenfalls. Auch für Weihnachtsmärkte steigen die Chancen. „Unter dem ausdrücklichen Vorbehalt eines konstanten oder hoffentlich sinkenden Infektionsgeschehens wollen wir nun zum 1. Oktober in die nächste Stufe der Lockerungen eintreten“, kündigte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Montag im Landtag an. Diese hätten eigentlich schon zu Beginn des laufenden Septembers kommen sollen, waren aber angesichts deutlich steigender Corona-Zahlen nach den Sommerferien von der rot-schwarzen Landesregierung verschoben worden.

Genaue Einzelheiten zu den versprochenen neuen Freiheiten oder gar Lichtblicke für weitere Branchen und Bereiche blieb der Ministerpräsident in seiner mittlerweile fünften Regierungserklärung zur Pandemie und ihren Folgen schuldig. „Es ist schon aufschlussreich, was alles nicht gesagt wurde“, kritisierte Grünen-Parlamentsgeschäftsführer Helge Limburg den Auftritt des Regierungschefs. „Konkrete Handlungsmaßnahmen? Leider Fehlanzeige.“ Limburg, der für seine grippeerkrankte Fraktionschefin Julia Willie Hamburg eingesprungen war, zählte eine lange Liste der Leerstellen auf. Die für den Wissenschaftsstandort Niedersachsen wichtigen Hochschulen seien Weil „keine einzige Silbe wert“, ebenso wenig die Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte, der Breitensport und die Klimakrise.

Kritik der Parteien

Statt Geld in eine ökologische Mobilitätswende mit Elektrobussen und neuen Radwegen zu stecken, helfe man mit 20 Millionen Euro der Meyer-Werft – „ausgerechnet für Kreuzfahrtschiffe, für eine Art des Reisens, die maßgeblich zur Verbreitung des Virus beigetragen hat und die schon vor Ausbruch von Covid-19 große Schäden an der Umwelt verursacht hat“, schimpfte der Grüne. „Demgegenüber lassen Sie die Veranstaltungsbranche, die Tausenden Arbeit und Auskommen bietet am langen Arm verhungern.“

FDP-Fraktionschef Stefan Birkner bemängelte, dass der Ministerpräsident die Corona-Maßnahmen nicht ausreichend erkläre: „Was sind eigentlich Ihre Maßstäbe? Was sind Ihre Kriterien?“ Die Regierung rechtfertige gravierende Einschnitte nicht, wäge Gesundheitsschutz nicht ausreichend gegen persönliche Freiheiten und wirtschaftliche Nachteile ab. Die Folgen seien „reihenweise Schlappen“ der Regierung vor dem Oberverwaltungsgericht Lüneburg, hielt Ex-Richter Birkner seinem Juristen-Kollegen Weil vor. Doch dieser tippte mit gesenktem Haupt ungerührt in sein Handy oder blätterte demonstrativ in irgendwelchen Akten. AfD-Parlamentarischer Geschäftsführer Klaus Wichmann warf dem Ministerpräsidenten vor, ganze Wirtschaftsbereiche komplett auszublenden. Reisebüros, Veranstalter und auch Job-Vermittler seien massiv von der Corona-Krise betroffen: „Wo kommen bei Ihnen solche Branche vor?“ Stattdessen halte die Regierung mit Fördergeldern „Zombie-Firmen“, die eigentlich längst pleite seien, künstlich am Leben, so dass diese „weiterhin lustig Waren und Dienstleistungen bestellen“ könnten. Wichmann verwies zudem auf Hannovers Regionspräsident Hauke Jagau (SPD), der entgegen der rot-schwarzen Regierungslinie kürzlich nach deutlich größeren Lockerungen gerufen hatte.

SPD-Fraktionschefin Johanne Modder und ihr CDU-Kollege Dirk Toepffer rechtfertigten dagegen das Vorgehen der Regierung und die angekündigten Lockerungen. „Es ist nur noch schwer zu erklären, warum eine Hochzeitsfeier mit 50 Personen erlaubt ist, der 80. Geburtstag aber nicht“, meinte Modder. „Die Einschränkungen hier sind im Vergleich weltweit minimal“, betonte Toepffer; lästig sei vielleicht die Maske beim Einkaufen oder ärgerlich der verbotene Disko-Besuch. „Wir diskutieren hier Luxusprobleme.“

Eine kleine Spitze gegen die eigene Regierung konnte sich der CDU-Fraktionschef allerdings nicht verkneifen. Toepffer nannte die gegenwärtigen Kaufprämien für Elektroautos absurd, weil man insbesondere bei Volkswagen derzeit mindestens ein Jahr auf die Auslieferung solcher Fahrzeuge warten müsse. Hier sei der Aufsichtsrat des Wolfsburger Konzerns gefordert, rief Toepffer und heimste sich damit höhnischen Beifall der Grünen ein. Denn in dem VW-Kontrollgremium sitzen bekanntlich Ministerpräsident Weil und sein Stellvertreter, Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU).