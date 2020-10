Das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Handicap ist eine Herausforderung: In Niedersachsen fehlt es an Fachpersonal. (Holger Hollemann/DPA)

Sie sollen Kinder mit Förderbedarf vor, in und nach dem Unterricht unterstützen. Doch in Niedersachsen fehlen etliche pädagogische Mitarbeiter. So sind an den Förderschulen für geistige Entwicklung (GE), körperliche und motorische Beeinträchtigung (KM) sowie für emotionale und soziale Entwicklung (ES) derzeit rund 250 Vollzeitstellen unbesetzt. Bei der inklusiven Beschulung an den allgemeinbildenden Schulen bleibt ein Bedarf von 750 bis 1250 Vollzeitstellen ungedeckt. Das hat das Kultusministerium in Hannover jetzt auf eine Parlamentsanfrage der FDP-Landtagsfraktion eingestanden. Die Antwort liegt dem WESER-­KURIER vor.

Grund für den Mangel sind offenbar unzureichende Finanzmittel und fehlendes Fachpersonal. „Wir sind natürlich stets sehr bemüht, in diesem Bereich bedarfsgerecht und im Rahmen der Haushaltsmöglichkeiten Stellen auszuweisen und zu besetzen“, umschreibt ein Sprecher von Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) die bestehende Finanzierungslücke.

„Gerade dieser Bereich ist allerdings durch höhere Ansprüche an eine bedarfsgerechte Betreuung von Schülerinnen und Schülern sehr dynamisch und herausfordernd.“ Hinzu komme aber auch, dass es gerade für diesen Bereich zu wenige geeignete Kräfte auf dem Markt gebe.

„Das Land spart bei den Schwächsten“

„Das Land spart bei den Schwächsten“, kritisiert FDP-Bildungsexperte Björn Försterling im Gespräch mit dem WESER-KURIER. Gerade an den drei Förderschularten GE, KM und ES würden diese Posten dringend benötigt, um die Kinder bestmöglich zu fördern. „Seit Jahren kommt das Land seiner Verantwortung nicht nach, die entsprechenden Stellen zu schaffen“, meint der Liberale. „Es ist zwar schön und gut, Erlasse auf Papier zu bringen. Aber diese müssen eben auch mit Stellen und Leben hinterlegt sein, um pädagogisch wirklich etwas zu bewirken.“

Damit spricht der Försterling einen Runderlass des Ministeriums aus dem Jahr 2013 an, der den Bedarf an pädagogischen Mitarbeitern genau festlegt: so in den Förderschulen GE und KM 46 Zeitstunden pro Klasse bei ganztägigem und 36 Zeitstunden bei halbtägigem Unterricht. Die Fachkräfte sollen für „unterrichtsbegleitende Tätigkeiten“ von der Aufgabenhilfe bis hin zur Begleitung beim Toilettengang sowie für „therapeutische Aufgaben“ wie Sprachübungen oder Massagen zur besseren Beweglichkeit der Kinder eingesetzt werden. Diese pädagogischen Mitarbeiter können Erzieherinnen sowie Physio- und Ergotherapeuten sein.

Für Schüler mit Förderbedarf in den Schwerpunkten GE, KM und ES, die auf eine allgemeinbildende inklusive Schule gehen, weist der Erlass jeweils nach individuellem Bedarf drei bis fünf Stunden pro Woche „sonderpädagogische Unterstützung“ durch eine Fachkraft zu. „Ausgehend von rund 10 000 inklusiv beschulten Schülerinnen und Schülern“ errechnete das Kultusressort in seiner Antwort einen offenen Gesamtbedarf zwischen 750 und 1250 Vollzeitstellen (VZE). „Inklusion als Sparmodell kann nicht funktionieren“, schimpft FDP-Fraktionsvize Försterling. „Hier muss im Sinne aller Kinder nachgebessert werden.“

Die Ausschreibung für die Jobs der pädagogischen Mitarbeiter hinkte in den vergangenen drei Jahren deutlich hinter dem tatsächlichen Bedarf her. 265 unbefristete Stellen für multiprofessionelle Teams waren es laut Ministerium insgesamt; 130 für Förderschulen, 135 für den Einsatz in Inklusionsschulen. „Im Haushaltsjahr 2020 stehen weitere 50 VZE für den Ausbau der multiprofessionellen Teams zur Verfügung“, heißt es in der Antwort. Von den 2019 ausgeschriebenen 60 Posten seien alle besetzt worden. „Für die Vorjahre ist eine statistische Erfassung nicht erfolgt.“

Das Ministerium verweist darauf, dass anders als bei den Lehrkräften es bisher „kein einheitliches Verfahren, mit dem die unterschiedlichen Bedarfe der Schule zentral erhoben und der Personaleinsatz gesteuert werden kann“, gebe. 2021 solle jedoch ein „umfassendes Planungsinstrument“ zur Steuerung des Personaleinsatzes entwickelt werden. Wie viele neue Stellen für pädagogische Mitarbeiter im nächsten Jahr ausgeschrieben werden, schreibt das Kultusressort nicht.