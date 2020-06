In Lunestedt ist am Sonntag ein 21-Jähriger bei einem Badeunfall ums Leben gekommen. (Andreas Gebert/dpa)

In einem Baggersee in Lunestedt (Landkreis Cuxhaven) ist ein 21-Jähriger ertrunken. Der junge Mann war am Sonntagnachmittag in die Mitte des Sees geschwommen und dort aus zunächst ungeklärter Ursache plötzlich untergegangen, wie die miteingesetzte Feuerwehr Bremerhaven mitteilte.

Rettungstaucher suchten nach dem Schwimmer, die Suche war aber den Angaben nach wegen schlechter Sichtverhältnisse und „jeder Menge Unrat am Boden“ schwierig. Als sie den 21-Jährigen schließlich fanden, konnte ein Notarzt nur noch seinen Tod feststellen. Der Mann war mit einem Begleiter unterwegs, der auch den Notruf gewählt hatte. (dpa)