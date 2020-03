Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (Mitte) hat das Start-up-Unternehmen im vergangenen Jahr besucht. (Heineking)

Jeder, der schon einmal eine Wunde mit Jodtinktur behandelt hat, weiß, wie schmerzhaft das sein kann. Weil Familienvater Rainer Döring aus Landesbergen im Landkreis Nienburg seinen Söhnen diese Tortur künftig ersparen wollte, entwickelte er gemeinsam mit Experten ein Desinfektionsmittel auf Naturbasis. Im Vergleich zu anderen Produkten kommt Treox D nach Unternehmensangaben ganz ohne Petrochemie aus.

„Nach acht Jahren Entwicklungszeit haben wir im Februar endlich die Zulassung von der Europäischen Chemikalien-Agentur (Echa) aus Helsinki erhalten“, sagt Marc Heineking, wie Döring einer der Geschäftsführer des Start-up-Unternehmens Treox. Ist das Mittel in Deutschland bislang nur zur Flächendesinfektion zugelassen, darf es im vom Coronavirus geplagten China bereits zur Händedesinfektion eingesetzt werden. „Wir haben bereits vor Wochen die erste Lkw-Ladung in die Krisenregion Wuhan geliefert. Damit sollten Krankenhäuser versorgt werden“, erläutert Heineking. Der Firma gehe es nicht darum, den größtmöglichen Profit aus der Corona-Krise zu schlagen, sondern vielmehr darum, den Menschen vor Ort zu helfen, betont der Geschäftsführer.

Verständlich, dass deshalb in Zeiten von Corona die Produktion im beschaulichen Dorf an der Mittelweser hochgefahren wird. Wie viele Liter Treox D werden dort mittlerweile eigentlich täglich hergestellt? Heineking will zwar nicht mit Zahlen jonglieren, lässt sich allerdings so viel entlocken, dass die pro Tag hergestellte Menge locker ausreiche, um eine Großstadt zu desinfizieren. Nun wartet die Firma sehnsüchtig darauf, dass der Wirkstoff auch in Deutschland zur Händedesinfektion zugelassen wird. „Wir haben uns bereits an Ministerpräsident Stephan Weil gewandt“, sagt Heineking. Er hoffe auf Unterstützung seitens der Landesregierung, „damit wir die Menschen schnell unterstützen können“. Weil hatte dem Start-up-Unternehmen bereits 2019 einen Besuch abgestattet und soll inzwischen den Kontakt zum Sozialministerium hergestellt haben. Laut Ministerium entscheidet die Baua, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin über die Zulassung und nimmt eine Risikobewertung aufgrund der chemischen Zusammensetzung vor.

Treox D eignet sich Heineking zufolge zur hygienischen Händedesinfektion nach DIN EN 1500. „Das Mittel ist dermatologisch getestet und super hautverträglich“, erläutert der Geschäftsführer. Er hat es selbst ausprobiert und nach der Anwendung nicht über trockene und rissige Hände – die Begleiterscheinungen vieler Desinfektionsmittel – geklagt. „Es weist einen typischen Schwimmbadgeruch auf, der sich allerdings schnell wieder verflüchtigt.“

Eine elektrisch aufgeladene Lösung aus Kochsalz und Wasser

Aus welchen Ingredienzen besteht nun das hautverträgliche und nach Unternehmensangaben doch so hoch wirksame Desi-Mittel made in Landesbergen? „Die Zusammensetzung leitet sich vom Produktnamen ab“, erklärt Heineking. Tre stehe für die Zahl Drei, die Silbe ox hingegen für ein oxidierendes Mittel. Hinter dem Mittel verberge sich eigentlich nichts Weiteres als eine elektrisch aufgeladene Lösung aus Kochsalz und Wasser. Allerdings kämen beim Anlegen der Spannungsquelle nicht wie sonst üblich petrochemischen Mittel zum Einsatz. „Das Salz beziehen wir aus Deutschland, das Grundwasser filtern wir selbst“, sagt der Geschäftsführer. Das genaue Mischverhältnis bleibe hingegen ein wohl gehütetes Betriebsgeheimnis. Nur so viel: Treox D lasse sich zügig produzieren, von Lieferengpässen gehe das Unternehmen derzeit nicht aus.

Das Start-up-Unternehmen empfiehlt den Menschen in der zentralchinesischen Provinz Hubei ein Mischverhältnis von 9:1, sprich neun Teile Wasser und ein Teil Treox. Das von Alkohol und Chemie freie Desinfektionsmittel sei zu Hundertprozent biologisch abbaubar, zersetze sich nach dem Desinfektionsprozess in seine natürlichen Ausgangsstoffe Kochsalz und Wasser.

Seit 2001 befasst sich das Start-up aus Landesbergen mit Hygiene und Desinfektion. Vor allem in der Lebensmittelbranche, im Gesundheitsbereich sowie in der Tierhaltung ist die zwei Dutzend Mitarbeiter zählende Firma aktiv. Treox D eigne sich zur Entfernung von Biofilmen und sei neben Bakterien auch wirkungsvoll gegen Viren, weiß Heineking. „Die Nachfrage ist förmlich explodiert. Wir sind vom Coronavirus und dem daraus resultierenden Bedarf regelrecht überrannt worden“, sagt er. So habe beispielsweise ein Kunde aus China vor einigen Wochen gleich das komplette Lager leergekauft.

Mittlerweile sind die Söhne von Rainer Döring größer geworden, verletzten sich nicht mehr so oft wie früher im heimischen Pferdestall. Dass die Jod-Alternative zum Desinfizieren einmal ein solcher Exportschlager werden würde, hätte er im Traum nicht gedacht, berichtet er Start-up-Unternehmer. „Wir werden die Preise jetzt in der Corona-Krise nicht anziehen. Uns geht es darum, den betroffenen Menschen zu helfen und ihnen Vertrauen zu schenken.“