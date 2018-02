Wie die Polizei Cuxhaven mitteilte, wurde am Montag im Bereich Cuxhaven-Altenbruch ein männlicher Leichnam in der Nähe eines Wehls entdeckt. Als Wehl wird ein See bezeichnet, der bei einem Deichbruch entstanden ist.

Die Polizei hält es für sehr wahrscheinlich, dass es sich bei der Leiche um den seit dem 22. Dezember vermissten Sören K. aus Cuxhaven-Altenbruch handelt. Ende Dezember war eine groß angelegte Suche nach dem 22-Jährigen mit vielen Freiwilligen erfolglos verlaufen.

Die Leiche wurde nun am Montag im Zuge weiterer Suchmaßnahmen im Bereich Cuxhaven-Wehldorf gefunden. Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz. Die Identität des Toten müsse allerdings noch bestätigt werden, so die Polizei weiter. Sie geht zurzeit nicht von einem Fremdverschulden aus. Die Ermittlungen dauern an. (wk)