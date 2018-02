Er soll 35 Morde in Oldenburg und 62 weitere in Delmenhorst begangen haben: Niels Högel (dpa (Archiv))

Es ist die wohl größte Mordserie in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Sechs Morde in zwei Prozessen hat der ehemalige Krankenpfleger Niels Högel bereits gestanden – und bekam dafür lebenslänglich. 97 weitere Morde werden ihm zur Last gelegt. Geschätzte einhundert Morde könnte er darüber hinaus noch begangen haben. Im Herbst beginnt der dritte Prozess gegen den 41-Jährigen. Das Landgericht Oldenburg rechnet mit mehr als 150 Verfahrensbeteiligten – und die passen nicht alle in einen herkömmlichen Gerichtssaal.

Das Landgericht ist also auf der Suche nach einem geeigneten Gebäude für den Mammut-Prozess. „Die Richter haben den ehemaligen Oldenburger Landtag besichtigt“, bestätigt der Sprecher am Landgericht Michael Herrmann. Mindestens drei Richter werden die Verhandlung leiten. Zwei Schöffen werden ihnen zur Seite stehen. Angehörige der 97 Opfer werden als Nebenkläger vor Gericht vertreten sein. Das Landgericht geht von mindestens 107 Nebenklägern und 17 Nebenklagevertretern aus. Hinzu kommen Staatsanwaltschaft und Verteidigung sowie Besucher und Journalisten. Sie alle hätten genug Platz im ehemaligen Oldenburger Landtag.

Dauer über drei Jahre

In dem neoklassizistischen Parlamentsgebäude tagen schon lange keine Politiker mehr, bis zu ihrer Abschaffung 2005 war die Bezirksregierung hinter den großen Säulen des Portals zu Hause. Heute finden hier vor allem Kulturveranstaltungen statt – und in ein paar Monaten möglicherweise ein Prozess, der es in seiner Größenordnung durchaus mit dem NSU-Prozess oder dem Love-Parade-Prozess aufnehmen kann. „Der Landtag ist eine Option. Wir prüfen auch Alternativen“, betont Herrmann. Schließlich müsse auch die Sicherheit in einem solchen Verfahren gewährleistet sein.

Im früheren Oldenburger Landtagsgebäude könnte der Prozess gegen Niels Högel stattfinden. (dpa)

„Der frühest mögliche Prozessbeginn ist der 18. Oktober“, erklärt der Gerichtssprecher. Alle drei Wochen jeweils donnerstags und freitags soll dem früheren Krankenpfleger dann der Prozess gemacht werden. Das wären 34 Verhandlungstage pro Jahr. Bei 97 Mordfällen bräuchte es gut drei Jahre, wenn jeder Fall auch nur einen Tag lang verhandelt werden soll. Der Gerichtssprecher winkt ab: „Das sind nur die Tage, die wir für den Prozess geblockt haben.“ Weitere Verhandlungstage seien möglich, „aber wir dürfen nicht das komplette Landgericht mit dem Verfahren lahmlegen.“

Prozessdauer ist nicht abzusehen

Eine Prognose über die mögliche Prozessdauer mag Herrmann nicht abgeben. „Alles steht und fällt mit der Einlassung des Angeklagten“, betont der Sprecher. In den vorangegangenen zwei Prozessen hatte Högel insgesamt sechs Morde in den Kliniken in Oldenburg und Delmenhorst gestanden. Weitere Geständnisse würden sich nicht auf das Strafmaß auswirken. In Deutschland bekommt man nur einmal lebenslänglich. Vor allem aber für die Angehörigen der Opfer ist die Aufarbeitung vor Gericht wichtig. Vielleicht lässt sich später besser verstehen, warum Niels Högel jahrelang morden konnte, ohne dass bestehenden Verdachtsmomenten ernsthaft nachgegangen wurde.

In früheren Einlassungen hatte Högel erklärt, dass er sich durch seine Taten Anerkennung von den Kollegen erhofft hatte. So habe er den Patienten ein Medikament gespritzt, um ihren Zustand derart zu verschlechtern, dass er anschließend mit seinen Wiederbelebungskünsten beeindrucken konnte. Die Reanimation gelang nicht immer. 130 Leichen ließ die Sonderkommission Kardio exhumieren, um sie auf die in Frage kommenden Arzneimittel hin zu untersuchen. In weiteren rund einhundert Verdachtsfällen kamen die Ermittler zu spät. Nach Feuerbestattungen war der Nachweis der Substanzen nicht mehr möglich.

Niels Högel hatte von 1999 bis 2002 am Klinikum Oldenburg als Krankenpfleger gearbeitet. In dieser Zeit soll er 35 Morde begangen haben. Nach Ermittlungen der Soko Kardio sei schon damals aufgefallen, dass es ungewöhnlich viele Todesfälle zu seinen Dienstzeiten gab. Anstatt der Sache nachzugehen, wurde Högel mit einem guten Zeugnis weggelobt – ans Klinikum Delmenhorst, wo er laut Anklage 62 weitere Morde begangen haben soll. Erst 2005 wurde er auf frischer Tat ertappt und festgenommen.

Gegen sechs teils ehemalige Krankenhausmitarbeiter hat die Staatsanwaltschaft Oldenburg im Zusammen mit dem Fall Niels Högel Anklage wegen Totschlags durch Unterlassen erhoben. Da das Landgericht aber nur gegen drei der Angeschuldigten das Verfahren eröffnen wollte, legte die Anklagebehörde Beschwerde ein. Eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Oldenburg steht noch aus.