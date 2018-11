Der Hintergrund des Streits war laut Polizei zunächst unklar. (dpa)

Bei einem Streit unter zwei Obdachlosen im Hauptbahnhof Hannover ist ein Mann durch einen Stich schwer verletzt worden. Der 48-Jährige sei am Freitag in eine Klinik gekommen, teilte die Polizei mit. Der 53 Jahre alte mutmaßliche Täter ergriff zunächst die Flucht, wurde von Beamten dann aber auf dem Bahnhofsvorplatz festgenommen. Der Hintergrund des Streits war zunächst unklar, ebenso, ob Täter und Opfer sich kannten. Womit genau der Täter zustach, stand noch nicht fest.

Nach dem Angriff sperrten Beamte in dem stark frequentierten Bahnhof den Zugang zu einem Bahnsteig ab. Kurzzeitig weckte der Angriff Erinnerungen an die Messerattacke der von der Terrormiliz IS radikalisierten Schülerin Safia S.. Die damals 15-Jährige hatte Ende Februar 2016 im Hauptbahnhof Hannover mit einem Küchenmesser auf einen Bundespolizisten eingestochen und ihn lebensgefährlich verletzt. (dpa/lni)