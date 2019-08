Die Polizei sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0421/16 29 97 77 entgegen. (Symbolbild) (Björn Hake)

Eine 32-jährige Frau ist von einem Unbekannten im Metronom zwischen Hamburg-Harburg und dem Bahnhof Meckelfeld bedrängt worden. Das teilte die Bundespolizei mit. Der Vorfall habe sich am vergangenen Mittwoch, 31. Juli, ereignet.

Fahrgäste kamen zu Hilfe

Die 32-Jährige sagte aus, dass ihr der Mann schon im Harburger Bahnhof gefolgt sei und kurz nach der Abfahrt des Zuges angefangen habe, sie am Kopf sowie an Armen und Beinen zu streicheln. Ein Fahrgast sei ihr zu Hilfe geeilt. Er habe gemeinsam mit weiteren Helfern dafür gesorgt, dass ihr der Mann nicht beim Ausstieg am Bahnhof Meckelfeld folgte, so die Bundespolizei.

Polizei sucht Zeugen

Die Frau erstattete Anzeige, die Bundespolizei ermittelt wegen sexueller Belästigung. Der mutmaßliche Täter sei 35 bis 40 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, mit kräftiger bis korpulenter Statur. Er habe kurze, dunkle Haare und soll zum Tatzeitpunkt keine Schuhe getragen haben. Zeugenhinweise, auch von den Helfern, nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0421/16 29 97 77 entgegen. (jmi)