Hannover

Mann bricht in WG ein und setzt sich seelenruhig an den Esstisch

Ein 49-Jähriger ist in Hannover in eine WG eingebrochen und hat sich anschließend über die Essensvorräte hergemacht. Der Mann habe in der Küche Kartoffeln geschält, als die WG-Bewohner aufstanden.