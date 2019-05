Die Polizei Zeven hat gegen den Mann ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und waffenrechtlichem Vergehen eingeleitet. (Monika Skolimowska/ZB/dpa)

Ein 67-jähriger Mann hat am Mittwochabend mit einer CO2-Pistole auf spielende Kinder geschossen. Dabei wurde ein fünfjähriger Junge von einer kleinen Metallkugel am Kopf getroffen. Das berichtet die Polizei. Der Junge wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht, in dem oberflächliche Verletzungen an der Haut festgestellt wurden. Ein Projektil sei nicht eingedrungen, der Junge kam mit einem Schrecken davon, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen hatte sich der 67-Jährige bereits mehrfach über die Kinder in seiner Nachbarschaft geärgert und aus diesem Grund am Mittwoch gegen 19 Uhr zur Pistole gegriffen. Mit der Waffe sei er aus seiner Wohnung auf den Flur des Hauses gegangen und habe aus einem geöffneten Fenster in etwa 30 bis 40 Metern Entfernung mehrfach in Richtung der Kinder geschossen.

Gegen den Mann wurde nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und waffenrechtlichem Vergehen eingeleitet. Die CO2-Pistole des Mannes wurde durch die Polizei sichergestellt. Zudem zeigte sich im Gespräch mit dem 67-Jährigen, dass dieser bei der Tat alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest zeigte ein Ergebnis von über einem Promille an. (var)