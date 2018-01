Großeinsatz der Feuerwehr

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Mann stirbt bei Feuer in Zeven

Bei einem Feuer in Zeven ist am Montagnachmittag ein Mann gestorben. Der Brand war aus ungeklärter Ursache in einem Einfamilienhaus ausgebrochen.