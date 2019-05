Vorfall in Rotenburg

Mann wird mit Handy und Zigarette aus der Sauna geworfen

Erst telefonierte er in einer Sauna in Rotenburg, dann steckte er sich auch noch eine Zigarette an. Ein Mann hat am Sonntag Hausverbot in einem Schwimmbad erhalten.