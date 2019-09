Ein malerischer Anblick: Rechts das Rathaus, links die Kirche und ein Hotel, und auf dem Kanal liegt die Brigg "Friederike von Papenburg". (Lohmann)

In ein paar Wochen ist es wieder soweit, dann schwillt die Stadt kurzfristig an, Besucherströme, die von der Meyer Werft herüberschwappen, weil dort ein Kreuzfahrtschiff, die Norwegian Encore, aus dem Dock geschleppt und nach Eemshaven in die Niederlande überführt wird. Das passiert mittlerweile im Halb-Jahres-Takt, und immer kommen Tausende, um bei dem Spektakel dabei zu sein. Papenburg profitiert davon und ist heilfroh, dass es die Werft gibt. Doch ist das schon genug? Alles Meyer, oder was? Eine Frage, die ganz schön nerven kann.

„Papenburg steht für mehr als Meyer“, sagt der Bürgermeister. Das ist sein Mantra, wenn er vor Besuchern spricht, die von auswärts kommen und ihn mit dem Außenbild seiner Stadt konfrontieren. Jan Peter Bechtluft, ein CDU-Mann, ist seit 13 Jahren im Amt. Er hat in der Tat ein bisschen mehr zu erzählen, als über die Wunder der Werft an der Ems.

Das katholisch geprägte Papenburg ist stark gewachsen, in zehn Jahren hat die Zahl der Einwohner um rund acht Prozent zugenommen und liegt jetzt bei knapp 39 000. Es kommen viele Touristen, auch wegen Meyer, aber nicht nur. Im vergangenen Jahr wurden annähernd 300.000 Übernachtungen gezählt. Papenburg hat eine spannende Geschichte und stellt sie aus – eine Kolonie im Moor, das entbehrungsreiche Leben der ersten Siedler. Aufbereitet ist das in einer Museumsanlage, die vom rührigen Heimatverein geführt wird. Die Stadt mit seinen Kanälen und der Blumenpracht überall wirkt noch nicht wie Groningen, dafür fehlt das urbane Flair, einen augenfälligen Zug zum Niederländischen hat sie aber allemal, geografisch sowieso.

Was auffällt: In Papenburg gibt es einen ungewöhnlich hohen Anteil von E-Bikes. Bald jeder düst dort mit elektrischer Unterstützung durch die Straßen. Geht es nach dem Bürgermeister, darf dieser Verkehr ruhig noch zulegen. „Die Zukunft der Mobilität ist bei uns ganz klar das Fahrrad“, betont Bechtluft. Allein, es hakt noch, gibt er zu.

Wie das Murmeltier, das ewig grüßt, wallt jedes Jahr die Diskussion neu auf, ob die Wege links und rechts vom Hauptkanal für den Autoverkehr gesperrt bleiben sollen. Bechtluft ist dafür. Zurzeit gilt das nur im Sommer, weil der Einzelhandel Schwund fürchtet, wenn die Kunden überhaupt nicht mehr bis vor die Ladentür fahren können. „Ich bin mir ziemlich sicher, dass bei einer Befragung die Mehrheit für eine ganzjährige Schließung ist“, sagt der Bürgermeister.

Der Hauptkanal mittendrin ist die Schlagader der Stadt. Bis vor 30 Jahren war er zugeschüttet und diente als Parkfläche. Heute flanieren dort die Touristen und wechseln zwischendurch die Seiten, denn Brücken gibt es genug. Geht man den Kanal entlang, hat man schon viel gesehen: Die Mühle von 1888, ein dreistöckiger Galerie-Holländer, die 150 Jahre alte Nikolaikirche mit der mächtigen Blutbuche davor. In einem der Schaufenster wird die ruhmreiche Geschichte des Fußballs aufgeblättert. Zwei Vereine, die vor 15 Jahren fusioniert haben und zeitweise in den höchsten Amateurklassen spielten. Blau-Weiß Papenburg kämpft heute in der Landesliga. Im Mai hat die Mannschaft gegen Werder Bremen gekickt und 1 : 4 verloren, eine Niederlage, die wie ein Sieg war. Es gibt das Bio-Café, das an diesem Tag als Mittagstisch Toast Hawaii anbietet. Und Roskamp’s Gasthaus natürlich, Tradition und Gastlichkeit seit 1853.

Außen vor muss man erst einmal überlegen: Hat das noch auf oder ist das schon zu? Ganz grundsätzlich, denn einladend sieht das Lokal nicht aus. Könnte sein, dass es seit Jahren geschlossen ist. Vergilbte Gardinen, abgewetzte Holztüren, kein Licht, wie tot. Doch weit gefehlt. Roskamp lebt, in der fünften Generation schon.

Hinterm Tresen steht Elke Roskamp, 56 Jahre, sie wirkt jünger. Eine sehr aufgeräumte Frau, so resolut, wie man in dem Beruf, den sie seit 40 Jahren ausübt, eben sein muss. Auch innendrin ist zwar alles in die Jahre gekommen, die Qualität aber stimmt, sehr sogar, beim Essen und beim Trinken. Der Gast an einem der Tische, dem Dialekt nach ein Bayer, lobt sein Schnitzel, die Pfifferlinge und Bratkartoffeln in höchsten Tönen. Das Bier perlt, Brinkhoffs aus Dortmund, und der Kruiden, ein hausgemachter Kräuterschnaps, ist bekömmlich. Was drin ist? „Betriebsgeheimnis!“, sagt die Wirtin.

Sie hat in die Familie eingeheiratet, kommt woanders her und musste sich an die Papenburger erst gewöhnen: „Die haben einen ganz eigenen Humor, fast sarkastisch, das gefiel mir nicht.“ Eigen war auch ihre Vorgängerin, Tante Alexa, die mit bürgerlichem Namen Johanna Roskamp hieß. Sie hatte klare Regeln und kannte kein Pardon. Um halb fünf am Nachmittag mussten in dem Lokal die Übergardinen zugezogen werden, niemand sollte sehen können, wer an der Theke sitzt. Musik gab es höchstens mal aus dem Radio, sonst nicht. Und beim Aufschreiben bekamen diejenigen mehr auf den Deckel, die mehr hatten. Den anderen Gästen ließ Tante Alexa entsprechend nach. So erzählt Elke Roskamp das, eine lebensfrohe Frau, die in Papenburg ihren Platz gefunden hat.

Der Papenburger Stadtpark mit Meyers Mühle im Hintergrund. Gründer der Stadt war vor knapp 400 Jahren Dietrich von Velen (1581-1657), dem ein Denkmal gesetzt wurde. (Papenburg Marketing)

Am Kanal gleich gegenüber haben lauter Männer Aufstellung genommen. Mitglieder des Piraten- und Seemansschors „Vör Anker“. Sie sind in voller Montur und lassen sich fotografieren. Das Bild wird wieder eine Karte schmücken, mit der die Sänger für ihre Auftritte werben. Es sind alte Männer, Shantychöre haben große Not, Nachwuchs zu gewinnen. In Papenburg, der südlichsten Seehafenstadt Deutschlands, ist das nicht anders.

Eine fast 400-jährige Geschichte

Der Bürgermeister sitzt zum Abendschmaus mit seinen Gästen in der Alten Drostei, dem ältesten Gebäude der Stadt. Ein angemessener Ort für Bechtluft, denn hier hat Dietrich von Velen regiert, der Drost des Emslandes und Gründer von Papenburg, das in dieser Form fast 400 Jahre existiert. Heute ist Willy Lückmann Eigentümer des Hauses „Moin, Willy“, grüßt er mit Handschlag. Der Mann ist wie die Drostei mit ihren alten Möbeln, Lampen, Gemälden, Büchern und vielen anderen Exponaten ein Quell von Geschichten und Geschichte. Es gibt den einen oder anderen Schwerpunkt („der 1. Weltkrieg ist oben“), sonst funktioniert es aber wie ein Puzzle, nur dass man die Teile nicht zusammensetzen kann, das ist so gewollt. Lückmann, ein Wirtschafts- und Steuerberater, lädt die Papenburger ein, in der Drostei ihr Leben zu erzählen, es gibt Theateraufführungen, Konzerte, Ausstellungen und Lesungen. Ein Ort der „Bürgerkunst“, wie der 45-Jährige das mal genannt hat.

Zuletzt führt er durch die Küche in eine Ecke weit hinten und macht eine schwere Holztür auf. Es stöhnt und jammert, menschliche Klagelaute. Das ist Inzenierung und auch wieder nicht, denn dieser Raum mit der schmalen Holzbank und den Ketten soll tatsächlich die Gefängniszelle des Drosten gewesen sein, hier hat er untergebracht und gequält, wer nicht so wollte wie er. „Die Fußfesseln waren noch da, die Zellentür auch“, versichert Lückmann.

Harte Zeiten damals in Papenburg, der Stadt des Torfs, der Kanäle – und der Meyer Werft. Sie ist 1795 gegründet worden, lag ursprünglich am Hauptkanal und verfügt heute über die größte Dockhalle der Welt. Aber das ist eine andere Geschichte.