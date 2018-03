Jeder neunte Schüler in Niedersachsen und jeder sechste in Bremen hat keine deutsche Staatsangehörigkeit. Der wachsende Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund stellt Lehrer vor Herausforderungen. (Ole Spata, dpa)

Damit liegt die Entwicklung leicht über dem Bundesdurchschnitt (5,4 Prozent).

Nach den vorläufigen Ergebnissen nahm die Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen in Niedersachsen leicht ab. Im laufenden Schuljahr sind es 839 660 Schüler, 2016/2017 drückten noch rund 8000 mehr die Schulbank. Das entspricht einem Rückgang von 0,9 Prozent. Dagegen stieg der Anteil der Schüler ohne deutschen Pass.

In Bremen stieg die Zahl der Schüler insgesamt geringfügig von 66 180 Schülern im Schuljahr 2016/17 auf 66 858 im aktuellen Schuljahr. Das ist eine Zunahme um ein Prozent. Die Zahl der Schüler mit ausländischem Pass steigerte sich auf 11 499. Dies entspricht im Vergleich zum Schuljahr 2016/17 einem Anstieg von 12,5 Prozent.

Laut niedersächsischem Kultusministerium ergibt sich die leichte Abnahme bei den Schülerzahlen für das Jahr 2017/18 daraus, dass geburtenstarke Jahrgänge das Schulsystem verlassen hätten und geburtenschwächere nachgefolgt seien. Die Schülerprognose des Kultusministeriums geht davon aus, dass die Schülerzahl im kommenden Jahr auf rund 818 600 sinken wird, im Jahr 2020 dann wieder steigt (835 000) und danach erneut zurückgehen wird. Basis der Prognose sind Daten des Landesamtes für Statistik.

Bei Schülern mit nichtdeutscher Staatsbürgerschaft ohne ausreichende Deutschkenntnisse sei die Herausforderung, ihnen die benötigte Sprachförderung zukommen zu lassen, ohne die Integration zu vernachlässigen. Hierfür würden die Schulen Beratung und Unterstützung durch die Landesschulbehörde erhalten. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) forderte mehr Stellen für Lehrer in der Sprachförderung sowie mehr Schulsozialarbeiter.

„Wir gehen davon aus, dass der Anteil von Schülern mit ausländischem Pass durch den Familienzuzug und weitere Flüchtlingsbewegungen in den kommenden Jahren noch steigen wird“, sagte die niedersächsische GEW-Landesvorsitzende Laura Pooth. Es habe sich in der Praxis gezeigt, dass für viele ausländische Schüler ein Jahr in der Sprachlernklasse nicht ausreiche.