Das routinemäßige Kürzen der Ringelschwänze soll Verletzungen durch Schwanzbeißen in den Tiergruppen zu vermeiden. (Friso Gentsch /dpa)

Niedersächsische Schweinehalter müssen sich mehr um das Wohlergehen ihrer Tiere kümmern. Ab dem 1. Juli gilt ein deutschlandweiter Aktionsplan, der sich gegen das Abschneiden der Ringelschwänze richtet. Das routinemäßige Kürzen der Schwänze ist seit vielen Jahren in der EU verboten, wird aber noch toleriert, um Verletzungen durch Schwanzbeißen in den Tiergruppen zu vermeiden. Mit dem im vergangenen Jahr beschlossenen Aktionsplan wollen die deutschen Agrarminister mehr Druck bei der Entwicklung machen.

Einer von der EU im vergangenen Jahr durchgeführten Prüfung zufolge haben 95 Prozent der in Deutschland geborenen und importierten Schweine kupierte Schwänze. Die Nachfrage nach unkupierten Schweinen in Deutschland ist den Experten zufolge gering. „Dies erschwert es sehr, die Bemühungen um einen Kupierverzicht zu verstärken“, heißt es. Schon im November 2017 forderte die EU einen Aktionsplan, der zur Reduzierung des Schwanzkupierens führt. Das betreffe alle EU-Mitgliedsländer, sagte Karl-Heinz Tölle von der Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands (ISN).

Während in der Biohaltung die Ringelschwänze der Schweine intakt sind, werden in der konventionellen Schweinehaltung in der Regel die Schwänze gekürzt. Damit soll verhindert werden, dass sich die Tiere aus Stress, Folge von Rangkämpfen und Platzmangel gegenseitig verletzen. Experten sehen in der Unversehrtheit des Ringelschwanzes auch einen Indikator dafür, wie gut die Tierhaltung ist. Wenn auch in der Biohaltung Schwanzbeißen nie hundertprozentig vermieden werden könne, hätten die Biobetriebe das Problem besser im Griff, sagt Tölle.

Prämie gegen das Kupieren

Der frühere niedersächsische Landwirtschaftsminister Christian Meyer (Grüne) hatte 2015 eine Ringelschwanzprämie eingeführt. Bei dieser heute noch gezahlten Prämie werden Landwirte belohnt, wenn sie auf das Kupieren der Schwänze verzichten. Dank der Ringelschwanzprämie gebe es in Niedersachsen ein Netzwerk von Beratern, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, sagte Tölle.

Der ab Juli in Niedersachsen geltende Aktionsplan soll die Haltungsbedingungen und das Betriebsmanagement schrittweise verbessern, hieß es aus dem Ministerium. Die Schweinehalter sollen zunächst mit wenigen unkupierten Tieren anfangen. Mit zunehmender Erfahrung soll die Zahl der Schweine mit intakten Ringelschwänzen wachsen. Landwirte, die wegen nachgewiesener Verletzungen nicht in den Kupierverzicht einsteigen können, müssen in einer Tierhalter-Erklärung die Unverzichtbarkeit des Schwanzabschneidens nachweisen. Zusätzlich sei unter anderem mindestens jährlich eine betriebsindividuelle Risikoanalyse durchzuführen. (dpa)