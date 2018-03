„Bei gleichrangigen Partnern müssen sie mehr ausdiskutieren, es steht viel mehr infrage.“ Wenn Frauen mehr verdienten als Männer, habe dies außerdem Einfluss auf die Frage, wer während der Kindererziehung kürzertritt.

„Der Bedarf steigt, Konflikte offen und kommunikativ auszutragen“, erklärte Gerland den Umstand, dass es trotz mehr Beratungen keinen Anstieg bei Trennungen und Scheidungen gibt. „Wir erleben, dass die Offenheit bei Männern und Frauen steigt, in eine Eheberatung zu gehen.“

Bei den fast 11 000 Beratungsfällen mit

17 984 Personen in den landesweit 31 kirchlichen Beratungsstellen im Jahr 2016 ging es zum Großteil um Ehe- und Partnerschaftsprobleme, erklärte die Kirche. Der demografische Wandel treibe zunehmend auch ältere Paare in die Eheberatung. Mit wachsendem Alter steige die Gefahr der Erstarrung einer Beziehung, das wechselseitige Begehren verändere sich. Auch Krankheiten und Einschränkungen im Alter könnten Beziehungen verhindern. Zur wachsenden Nachfrage trage auch bei, dass zunehmend gleichgeschlechtliche Paare in die kirchliche Eheberatung kommen.