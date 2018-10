Landesparteitag beschließt Möglichkeit der Urwahl – verzichtet aber zunächst auf Reform der Regeln für die Listenaufstellung

Mehr Macht für die Basis der Grünen

Peter Mlodoch

Celle. Die Basis der Grünen in Niedersachsen kann künftig über die Spitzenkandidaten für die Landtagswahlen mitreden. Der Landesparteitag in Celle nahm am Sonntag die Möglichkeit einer Urwahl mit Zweitdrittel-Mehrheit in die Satzung auf.