Niedersachsens Datenschutzbeauftragte warnt unter anderem vor einem regelrechten Kamera-Wahn. Die Regierung weist diesen Vorwurf zurück. (dpa)

Mehr Befugnisse für Polizei und Sicherheitsbehörden, aber weniger Rechte für Betroffene: Der Entwurf von Niedersachsens SPD/CDU-Koalition für ein neues Datenschutzgesetz stößt auf heftige Kritik. Grüne und FDP werfen Rot-Schwarz eine massive Einschränkung der bürgerlichen Freiheiten vor. Die Landesdatenschutzbeauftragte Barbara Thiel warnt vor einer Ausweitung der Videoüberwachung; ihre eigenen Kontrollbefugnisse würden dagegen beschnitten. Aber auch die unabhängigen Juristen vom Gesetzgebungs- und Beratungsdienst des Landtags (GBD) halten das Paragrafenwerk für schlampig gemacht.

Die Novelle soll die ab 25. Mai gültige Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) der EU im Land umsetzen. Gleichzeitig sollen darin die Brüsseler Vorgaben der Justiz-Richtlinie zur Arbeit von Polizei, Staatsanwaltschaften und Gerichten einfließen. Die Frist ist Anfang Mai abgelaufen. Die Zeit drängt also. Am nächsten Mittwoch will die Große Koalition ihren umstrittenen Entwurf abschließend durch den Landtag bringen. „Das ist ein ziemliches Holter-di-Polter-Verfahren“, gibt CDU-Parlamentsgeschäftsführer Jens Nacke unumwunden zu. Von „Schweinsgalopp“, spricht FDP-Rechtsexperte Marco Genthe aus Weyhe.

Die Eile schadet jedenfalls. „Eine ordnungsgemäße Bearbeitung ist angesichts der ins Auge gefassten Verabschiedung im Mai-Plenum unmöglich“, schreiben die GBD-Juristen in einem Vermerk, der dem WESER-KURIER vorliegt. Die Brüsseler Justiz-Richtlinie sei in dem Entwurf „allenfalls unvollständig umgesetzt“. In diversen Punkten sei die Novelle zudem nicht mit dem Polizeigesetz und dem Justizvollzugsgesetz kompatibel. Da fällt ein von den Experten entdeckter pikanter Fehler fast schon nicht mehr ins Gewicht. Der rot-schwarze Gesetzestext enthält danach sogar einen Verweis auf einen gar nicht existierenden Paragrafen.

„Das ziehen wir alles noch glatt“, verspricht der Innenexperte der CDU-Fraktion, Sebastian Lechner. So könne man bei der ebenfalls anstehenden Neufassung des Polizeigesetzes „alle Kinken“ rausnehmen. Das Datenschutzgesetz werde man auf jeden Fall beschließen. Wichtig sei erstmal, für die Behörden ein Grundgerüst zu schaffen, heißt es aus SPD-Kreisen. „Notfalls müssen wir eben später noch mal ran.“ Keinen Zweifel lassen die Großkoalitionäre daran, dass sie die inhaltliche Kritik am neuen Datenschutzgesetz an sich abprallen lassen wollen.

So hat Datenschützerin Thiel bemängelt, dass sie von Polizei und Staatsanwalt nicht das Abstellen von Verstößen verlangen dürfe. Ein solche „Anordnungsbefugnis“ wäre laut EU-Richtlinie möglich gewesen. „Wir wollen ja nicht, dass die Landesbeauftragte in laufende Vorgänge der Gefahrenabwehr eingreift“, begründet CDU-Parlamentarier Lechner die niedersächsische Einschränkung. Jetzt bekommt die Thiel lediglich ein nachträgliches „Beanstandungsrecht“. Bei anderen Behörden und bei Kommunen darf sie zwar Verstöße rügen, bekommt aber keine Zwangsmittel wie die Verhängung von Bußgeldern an die Hand.

Thiels Vorwurf, die Große Koalition ermögliche eine erhebliche Ausdehnung der Videoüberwachung, weist Lechner empört zurück. Man schaffe lediglich die Voraussetzungen, besonders gefährdete Stellen besser im Blick zu haben. Die Datenschützerin dagegen warnt vor einem regelrechten Kamera-Wahn. Seien bisher für deren Installation bestimmte Zwecke wie der Schutz von Personen erforderlich, reiche künftig der „schwammige Begriff“ des „öffentlichen Interesses“. Außerdem sehe Rot-Schwarz keine Fristen für die Löschung der Aufnahmen vor. Grüne und FDP befürchten eine Aushöhlung des Rechtsstaats.

Die Novelle verstoße gegen das Grundgesetz und gegen europäisches Recht, erklärt Grünen-Parlamentsgeschäftsführer Helge Limburg. Die rot-schwarze Regierung nutze den EU-Rahmen für Behördeneingriffe voll aus, wolle aber von der ebenfalls vorgesehenen Kompensation für die Betroffenen nichts wissen, kritisiert Anwalt Genthe. „Bürgerrechte fallen bei dieser Landesregierung einfach unter den Tisch.“ Und die Datenschutzbeauftragte verkomme zum „zahnlosen Tiger“.