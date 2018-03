Die Verdichterstation der Gasunie in Embsen grenzt direkt an die Autobahn 27. Von dort aus sind die riesigen silbernen Rohre und die kleinen Backsteingebäude gut zu sehen. (Marvin Ibo Güngör)

Unscheinbar ist sie eigentlich nicht und doch wissen vermutlich die Wenigsten, die mit ihrem Auto auf der Autobahn 27 in Höhe Achim-Embsen fahren, was sich hinter der Industrieanlage mit den kleinen Backsteingebäuden und großen silbernen Rohren verbirgt, die sich am Rande der Autobahn erstreckt. Unscheinbar ist aber auch das nicht, was hinter den Mauern passiert.

Immerhin können dort, in der Verdichterstation der Gasunie, pro Stunde bis zu 800.000 Kubikmeter Erdgas durch die Leitungen fließen. Damit würden sich gleichzeitig etwa 3,5 Millionen Einfamilienhäuser mit Erdgas versorgen lassen. An diesem Vormittag, als Standortleiter Klaus Holstein, mit Helm und Schutzkleidung ausgestattet über das Gelände läuft, ist davon allerdings wenig zu spüren. Denn momentan stehen die Maschinen still.

„Wir haben die Anlage nicht permanent in Betrieb“, erklärt Holstein. „Die Verdichter laufen nur, wenn wirklich Bedarf besteht.“ Innerhalb von einer Stunde sei die gesamte Anlage dann betriebsbereit. Großen Bedarf gab es in diesem Jahr bereits Ende Februar. „Als es zu dieser Zeit sehr kalt war, sind wir mit einer Verdichtereinheit sechs Wochen am Stück gelaufen“, erinnert sich Holstein.

Druck kann auf bis zu 100 Bar angehoben werdn

Insgesamt zwei dieser Verdichtereinheiten stehen auf dem Gelände in Embsen. Ihre Aufgabe ist es, das Gas, das in den kilometerlangen Rohren unter der Erde über die Grenzen hinweg transportiert wird, mit neuem Schwung zu versorgen. „Man kann das Ganze etwa mit einem Schlauch vergleichen, durch den Wasser fließt“, erklärt Frank Rosenboom, Leiter der Region Süd, das Verfahren.

„Wenn das Wasser nicht genug Druck hat, kommen am anderen Ende nur noch Tropfen raus.“ Die Verdichterstationen sorgten demnach dafür, dass der Druck in den unterirdisch verlaufenden Gasleitungen wieder erhöht wird. Auf bis zu 100 Bar könne der Druck angehoben werden. Die Anlage in Embsen bekommt das Erdgas aus Norwegen, den Niederlanden, Russland und Deutschland. Von hier aus geht es dann weiter nach Hamburg, Bremen oder auch Bielefeld.

„Wir sind sozusagen die Erdgas-Autobahn“, sagt Rosenboom. Es gehe nicht darum, das Erdgas zu fördern oder zu verkaufen, sondern um den Transport – also die Energie dort hinzubringen, wo sie gebraucht wird. Doch auch dazu braucht es einiges an Energie. Und so werden die Verdichtereinheiten jeweils von einer großen Flugzeugturbine angetrieben. Diese allein hat schon ein Gewicht von 50 Tonnen.

Insgesamt acht Mitarbeiter

Was genau mit dem Gas in der Verdichterstation passiert, ist von außen gar nicht sichtbar und doch wissen die Mitarbeiter der Gasunie zu jeder Zeit genaustens Bescheid, wie es um das Gas und die Anlage bestellt ist. Das wird spätestens in der Messwarte der Anlage deutlich. Auf einem guten Dutzend Bildschirmen flimmern hier sämtliche Mess- und Regeldaten der Station über die Monitore.

„Die Anlage läuft vollkommen eigenständig und muss nicht von uns bedient werden“, sagt Holstein. Die Mitarbeiter seien hauptsächlich zu Kontrollzwecken vor Ort. Acht Mitarbeiter sind es insgesamt, die für die Anlage in Embsen, eine weitere in Achim und eine dritte in Holtum-Geest zuständig sind. Insgesamt haben diese Mitarbeiter damit die Verantwortung für rund 300 Kilometer Erdgasleitungen.

In der Zeit, in der niemand vor Ort ist, erfolgt die Kontrolle über die Zentrale im Landkreis Cloppenburg – 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Von dort aus werden auch die Gasmengen gesteuert, die durch die Leitungen geschickt werden. „Sollte es netztechnisch einmal notwendig sein, wird die Anlage sofort vom Netz genommen“, sagt der Standortleiter. „Auch das passiert automatisch.“

Eine wichtige Bedeutung

Glücklicherweise habe man einen solchen Vorfall in Embsen aber bisher noch nicht erlebt. „Wir hatten vor gut zwei Jahren mal einen Fehlalarm eines Feuermelders“, sagt Holstein. Das sei bisher allerdings der einzige Vorfall gewesen. Die Anlage in Embsen ist seit 2014 in Betrieb. Verglichen mit der ersten Verdichterstation, die in Achim bereits in den 70er-Jahren gebaut wurde, ist sie noch relativ jung. Doch ihr kommt eine wichtige Bedeutung zu.

„Die Verdichterstation in Embsen ist ein Knotenpunkt für die Erdgas-Versorgung in ganz Norddeutschland“, sagt Gasunie-Sprecher Philipp von Bergmann-Korn. Insgesamt 3800 Kilometer Leitungen gehören zur Gasunie im Norden. „Für uns ist es ein gutes Zeichen, wenn die Menschen unsere Arbeit gar nicht bemerken“, sagt Bergmann-Korn. „Denn dann hat der Transport offenbar reibungslos funktioniert, wir haben alles richtig gemacht und hier in Embsen der Energieversorgung den notwendigen Schwung gegeben.“