In Zukunft sollen an Krankenhäusern anonyme Meldesysteme eingerichtet, Todesfälle gründlicher untersucht und die Arzneimittelgaben besser kontrolliert werden. Patienten sollten sich in den Kliniken des Landes sicher fühlen, sagte Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD). „Eine Mord-serie, wie sie sich in Delmenhorst und Oldenburg ereignet hat, darf es in diesem schrecklichen Ausmaß nie wieder geben – kriminelles Handeln muss so früh wie möglich gestoppt und geahndet werden.“

Künftig sollen Stationsapotheker das Krankenhauspersonal bei Fragen der Arzneimitteltherapie unterstützen. Die Kliniken sollen zudem Unterstützungsangebote zum Umgang mit den berufsbedingten Belastungen des Personals bieten. Außerdem wird es ein anonymes Fehlermeldesystem geben, bei dem Mitarbeiter Verdachtsmomente für fehlerhaftes oder kriminelles Verhalten äußern können. In regelmäßigen Konferenzen sollen leitende Ärzte und Pfleger Todesfälle, Komplikationen und Zwischenfälle analysieren.

Der verurteilte Patientenmörder Niels ­Högel soll schwer kranke Patienten in den Kliniken Delmenhorst und Oldenburg zu Tode gespritzt haben. Er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt, wegen des Todes von sechs Patienten auf der Delmenhorster Intensivstation musste er sich bereits vor Gericht verantworten. Dabei zeigte sich, dass der Ex-Pfleger für deutlich mehr Taten verantwortlich sein muss. Diese hat er inzwischen weitgehend gestanden.

Ab Ende Oktober muss sich Niels Högel wegen Mordes an 98 Patienten vor dem Oldenburger Landgericht verantworten. 120 Nebenkläger wollen in dem Prozess erfahren, wie ihre Angehörigen ums Leben kamen. Am Oldenburger Landgericht ist dafür nicht genug Platz. Deshalb hat das Gericht den Prozess um die wohl größte Mordserie in der Nachkriegszeit in die Weser-Ems-Hallen verlegt. Insgesamt sind bislang 23 Verhandlungstage für den Prozess anberaumt worden, die sich über einen Zeitraum bis in den Mai 2019 erstrecken. Für jeden der inzwischen 98 Todesfälle gibt es mehrere Sachverständigengutachten, darunter rechtsmedizinische, intensivmedizinische sowie toxikologische Gutachten und Obduktionsgutachten.