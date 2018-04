Wirtschaftliche Aspekte sollen beim Tierwohl in Niedersachsen künftig mehr Berücksichtigung finden. (dpa)

Bislang gilt Niedersachsen als Vorreiter beim Tierschutz in der Landwirtschaft. Damit könnte es bald vorbei sein. Niedersachsens neue Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) will die wirtschaftlichen Aspekte beim Tierwohl in den Vordergrund rücken. Der bisherige Tierschutzplan wird umbenannt und heißt künftig Nutztierhaltungsstrategie. Der neue Name ist offenbar Programm. Das zeigt sich unter anderem in einer neuen Arbeitsgruppe zur Folgenabschätzung und Machbarkeit. „Gesellschaftliche Ansprüche und wirtschaftliche Anforderungen können nur gemeinsam betrachtet werden“, betont die Ministerin.

Anders als ihr Vorgänger von den Grünen, Christian Meyer, hält die neue Ministerin nicht viel von Verboten und Prämien. Meyer setzte beispielsweise das Verbot der Schnabelkürzung bei Legehennen durch und führte eine Prämie für Schweinehalter ein, die den Ringelschwanz nicht kupieren. Anders als Meyer verteufelt Otte-Kinast große Ställe nicht. Vielmehr will sie Konflikte im Baurecht ausräumen, um auf diese Weise bessere Haltungsbedingungen in modernen, luftigen Produktionsanlagen zu fördern. Für die von Rot-Grün versprochene Weideprämie indes ist kein Geld da.

Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) in Niedersachsen verfolgt die Entwicklung im Agrarministerium in Hannover mit Sorge. Dazu Eckehard Niemann: „Die agrarindustriellen Treiber der Nutztier-Strategie werden über ihren Einfluss im Ministerium versuchen, ihre Roll-Back-Pläne durchzusetzen.“ Die AbL will die „Agrarlobbyisten stoppen“, indem sie den gesellschaftlichen Druck erhöht. Ziel der AbL ist eine „artgerechte Tierhaltung zu fairen Preisen“.

Die SPD zeigt sich einigermaßen irritiert über den Vorstoß der Ministerin. Die agrarpolitische Sprecherin der Fraktion, Karin Logemann, teilte in einem Statement ihrer Fraktion mit: „Schon im Sinne der Verlässlichkeit von Politik besteht kein Interesse an einem Roll-Back in der niedersächsischen Agrarpolitik.“ CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer beschwichtigt die Kritiker, indem er von einer Weiterentwicklung des Tierschutzplans spricht. Die agrarpolitische Sprecherin der Grünen, Miriam Staudte, findet es bezeichnend, dass das Wort Tierschutz aus dem Titel gestrichen wurde. Sie fordert Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) auf, von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch zu machen und den Vorstoß zu stoppen.

Strukturen leben neu auf

Es war ein CDU-Politiker, der den niedersächsischen Tierschutzplan 2011 ins Leben rief. Gert Lindemann versuchte als Agrarminister Fehler seiner Vorgängerin im Amt und Parteikollegin, Astrid Grotelüschen, wieder gut zu machen. Grotelüschen war nach nur wenigen Monaten zurückgetreten, weil Tierschützer unschöne Videoaufnahmen aus einem Putenmastbetrieb veröffentlichten, an dem die Familie der Ministerin beteiligt war. Lindemanns Tierschutzplan war so überzeugend, dass der grüne Minister Meyer ihn konsequent umsetzte – zum Leidwesen der CDU.

Agrarminister Barbara Otte-Kinast war angetreten, um die CDU vom Image der landwirtschaftlichen Hardliner zu befreien. Nun aber tritt offenbar das Gegenteil ein, alte Strukturen leben wieder neu auf, der niedersächsische Bauernverband Landvolk macht seinen Einfluss geltend. Die 53-Jährige, deren Familie einen Hof mit Milchvieh und Ackerland in Bad Münder betreibt, kommt aus der Branche und will diese unterstützen. Derweil bekommt die bundesweite Initiative Tierwohl mehr Zuspruch. Nach einer Forsa-Umfrage begrüßen inzwischen 93 Prozent der Verbraucher das Konzept. Der Lebensmittelhandel nimmt für Produkte mit dem Tierwohl-Label 6,25 Cent pro Kilogramm Aufpreis. Dadurch kommen 130 Millionen Euro im Jahr zusammen. Davon sollen die Tierhalter bessere Haltungsbedingungen finanzieren.

6000 Betriebe mit 520 Millionen Tieren nehmen inzwischen teil. Verbraucher können am Label aber lediglich erkennen, ob der Einzelhändler ihrer Wahl an der Initiative teilnimmt. Bei Geflügel wird zudem garantiert, dass das Produkt auch aus einem Stall der Initiative stammt, bei Schweinefleisch nicht. Der Tierschutzbund begrüßt, dass sich die Branche bewegt. Die Grundanforderungen aber seien zu niedrig, wenn einfachste Maßnahmen wie eine Handvoll Stroh in den Schweineställen schon eine unüberwindbare Hürde darstellen, heißt es in einer Stellungnahme.

„Es wird suggeriert, alles Fleisch käme aus den Ställen mit mehr Tierwohl“, ärgert sich Tierschutzbund-Präsident Thomas Schröder. Dabei sei das Rindfleisch noch gar nicht in die Initiative integriert. Der Verbraucher könne da nicht unterscheiden. Schröder: „Die Verwirrung ist komplett.“ Unterdessen kommt das für Mitte der Legislaturperiode angekündigte staatliche Tierschutzlabel nicht voran. Der bisherige Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU) hatte das Thema vor der Wahl ausgesessen, die neue Ministerin Julia Klöckner (CDU) hat es noch nicht angefasst. Klar ist nur, dass sich die Große Koalition für mehr Tierwohl einsetzen will. Das geht aus dem Koalitionsvertrag hervor.