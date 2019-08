Bild mit Kuh: Jendrik Holthusen vom Grünlandzentrum. (FR)

Mitten in einem Wohngebiet in Ovelgönne wird an der Zukunft der Landwirtschaft gearbeitet. Albrecht-­Thaer-Straße Nummer 1. Die Adresse ist gut gewählt, Thaer gilt als Begründer der Agrarwissenschaft. Vor der Tür steht eine lebensgroße Kuh aus Plastik mit rot lackierten Hufen, im Flur noch eine weitere, auf ihrem Rücken haben Kinder und Erwachsene bunte Handabdrücke hinterlassen. „Kuhles Leben“ steht an einer Wand. Hier ist das Grünlandzentrum zu Hause.

Jendrik Holthusen ist einer von heute 17 Mitarbeitern. Der 32-Jährige ist seit 2013 dabei, zu viert waren sie damals. Wenn er erklären soll, was sie hier eigentlich machen, erzählt er davon, wie sie das Pro-Weideland-Siegel auf den Weg gebracht haben. Weidemilch – dieser Begriff ist nicht geschützt, wird von der Industrie aber gern genutzt, denn er gibt den Verbrauchern ein gutes Gefühl: Die Milch in seinem Glas, so das Bild im Kopf, kommt von zufriedenen Kühen, die auf sattgrünen Wiesen saftiges Gras fressen.

Das Grünlandzentrum hat damals die Milchbauern, die Kammern und Verbände, die Umweltschützer und die Wissenschaft an einen Tisch geholt. „Es ging nicht darum, ein Image zu erfinden oder Greenwashing zu betreiben“, sagt Holthusen, „es ging darum, ehrlich und transparent Weidehaltung zu fördern.“ Herausgekommen ist eine Weidecharta, die unter anderem Nabu, BUND, Slow Food sowie die Landwirtschaftsministerien der Länder Niedersachsen, Bremen und Schleswig-Holstein unterzeichnet haben.

Die Kunden können sich jetzt darauf verlassen, dass jede Pro-Weideland-Kuh an mindestens 120 Tagen im Jahr für mindestens sechs Stunden auf einer 1000 Quadratmeter großen Weidefläche gegrast hat. Holthusen, lange Haare und Fünf-Tage-Bart, kommt von einem Milchviehbetrieb gleich nebenan in Brake. Er erlebt den Klimawandel vor der Haustür, wenn wie im Vorjahr die Hitze und der fehlende Regen dafür sorgen, dass sein Vater Futter nachkaufen muss, weil das Gras nicht mehr nahrhaft genug ist. „Und das hier“, sagt Holthusen, „in dieser Gegend…“ Hier, wo es allein entlang der B 212 von Bremen nach Brake Weiden gibt, so weit das Auge reicht.

Holthusen ist viel rumgekommen. Er hat in Osnabrück Agrarwissenschaft studiert und war in Argentinien, Australien und Südafrika. Dort hat er unter anderem die Extreme der Intensivlandwirtschaft ohne Rücksicht auf Nachhaltigkeit kennengelernt. Die Erfahrung hat ihn geprägt. Er weiß, dass er und seine Mitstreiter von Ovelgönne aus die Welt nicht im Alleingang retten können, „aber wir können Impulse geben“, sagt er.

Zum Beispiel mit dem sogenannten Swamps-Projekt. Swamp ist Englisch und steht für Sumpf oder Moor. Über 4000 Quadratkilometer Moorfläche gibt es in Bremen und Niedersachsen, nur fünf Prozent sind unberührt, der Rest wird genutzt. Wenn Moore entwässert und für den Torfabbau und die Landwirtschaft nutzbar gemacht werden, entstehen Treibhausgase, große Klimaverschmutzer wie etwa Lachgas. Auf einer 320 Hektar großen Fläche in der Wesermarsch, klassischem Moorgrünland, werden Verfahren entwickelt und getestet, um die Emissionen zu reduzieren. Es ist, wenn man so will, Ovelgönnes Beitrag zu einer besseren Klimabilanz.

Das Grünlandzentrum ist aus einem Projekt entstanden, das die Metropolregion Oldenburg/Bremen zwischen 2010 und 2013 gefördert hat. Seit 2012 arbeitet das Zentrum als eingetragener Verein, Geschäftsführer ist Arno Krause. Das Grünlandzentrum Niedersachsen/Bremen e. V. entwickelt wissenschaftlich fundierte und praktisch umsetzbare Lösungen für eine zukunftsfähige Landwirtschaft auf Grünland.

Dazu vernetzt es auf nationaler und internationaler Ebene Vertreter aus Landwirtschaft, Gewerbe, Industrie, Wissenschaft, Verwaltung und Politik. Insgesamt werden im Grünlandzentrum ein Dutzend nationale und internationale Projekte umgesetzt. Bei „Inno4Grass“, einem von drei EU-Projekten, hat Ovelgönne die Federführung. 20 Partner aus acht europäischen Ländern arbeiten hier an einem Wissensaustausch zwischen Praxis und Wissenschaft, um nachhaltige Innovationen in der Nutzung von Grünland zu etablieren.