Auf der A1 kam es erneut zu zwei Unfällen. Die Autobahn musste abschnittsweise gesperrt werden. (dpa)

Derzeit ist die A1 Bremen Richtung Osnabrück zwischen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord nach einem Unfall blockiert und es gibt einen sieben Kilometer langen Stau. Die Polizei bittet darum, eine Rettungsgasse zu bilden und die Umleitung über die U44 zu nutzen.

Gegen 4.35 Uhr kam es zwischen der Anschlussstelle Groß Ippener und Wildeshausen-Nord zu einem Unfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 32 Jahre alter Sattelzugfahrer aus den Niederlanden befuhr den Hauptfahrstreifen in Richtung Osnabrück und fuhr dort aus Unachtsamkeit auf einen Sicherungsanhänger einer Baustellenabsicherung auf. Der 60 Jahre alte Fahrer des Sicherungsanhängers wurde durch den Aufprall leicht verletzt, musste aber nicht in ein Krankenhaus gebracht werden.

Weiterer Lkw-Unfall

Ein weiterer Unfall auf der A1 hatte sich zuvor um 01.35 Uhr zwischen den Anschlussstellen Holdorf und Lohne/Dinklage in Richtung Bremen ereignet. Wegen eines Lkw-Unfalls musste die Autobahn voll gesperrt werden. Zur Unfallzeit befuhr ein 36 Jahre alter Sattelzugfahrer aus Ludwigsfelde den Hauptfahrstreifen in Richtung Bremen und kam aufgrund eines gesundheitlichen Problems nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei landete der mit fünf Tonnen Leergut beladene Sattelzug in einem Graben neben der Autobahn. Für die Bergung des Sattelzuges wurde die Autobahn an der Anschlussstelle Holdorf ab 3.30 Uhr voll gesperrt.

Die A1 Osnabrück Richtung Bremen ist zwischen Holdorf und Lohne/Dinklage bis ca. 7 Uhr gesperrt. Die Umleitung führt über die U9. (wk)