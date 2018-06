In Niedersachsen dürfen auch Minderjährige hinters Steuer, bald möglicherweise schon mit 16 Jahren. (Archivbild) (dpa)

Im niedersächsischen Landtag zeichnet sich eine breite Mehrheit für den Vorschlag von SPD und CDU ab, begleitetes Fahren künftig schon ab 16 Jahren zu ermöglichen. So könne das Unfallrisiko von Fahranfängern verringert werden, hieß es bei allen Fraktionen. Damit es soweit kommt, muss aber erst die europäische Führerscheinrichtlinie geändert werden. Für ein gemeinsames Vorgehen auf europäischer-, Landes- und Bundesebene hat Niedersachsen bereits die Unterstützung von Brandenburg und Schleswig-Holstein.

Beim begleiteten Fahren dürfen sich Jugendliche, die bereits in einer Fahrschule angemeldet sind, ans Steuer setzen - wenn ein Erwachsener dabei ist. Der Begleiter muss mindestens 30 Jahre alt sein, er muss seit mindestens fünf Jahren ohne Unterbrechung einen Führerschein besitzen und darf nur einen Punkt in der Verkehrssünderdatei haben. Niedersachsen war mit dieser Praxis bereits 2004 Vorreiter: Seitdem dürfen 17-Jährige dort in Begleitung eines fahrerfahrenen Erwachsenen Auto fahren, ehe sie mit 18 alleine unterwegs sind. Seit 2008 ist das begleitete Fahren mit 17 bundesweit möglich.

Unfallstatistiken seien überzeugend

Nun sollen die jungen Menschen nach dem Wunsch der Landtagsabgeordneten noch früher starten können. Hauptziel der Neuerung sei es, die Fahrpraxis zu erhöhen, sagte der SPD-Abgeordnete Stefan Klein. "Laut Studien halbiert sich das Unfallrisiko ab 5000 Fahrkilometern, deshalb ist es richtig, wenn man im begleiteten Fahren diese Fahrpraxis erhält." Denn in der Fahrschule würden die Schüler durchschnittlich 500 bis 1000 Kilometer zurücklegen, bevor die praktische Prüfung anstehe. Zu wenig, damit sich Routine einstellen kann.

Beim begleiteten Fahren sind Fahranfänger durchschnittlich 340 Kilometer im Monat unterwegs - auch hier braucht es also einige Zeit fürs geübte Fahren. Derzeit würden aber noch zu wenige Anfänger das begleitete Fahren nutzen, da sie erst kurz vor ihrem 18. Geburtstag mit dem Fahrunterricht beginnen würden, sagte Klein. Deshalb sei eine Absenkung des Alters sinnvoll.

Die Unfallstatistiken seien überzeugend, die Unfälle in der Altersgruppe der unter 18-jährigen bis 25-jährigen seien nach der Einführung des begleiteten Fahrens deutlich gesunken, sagte der grüne Abgeordnete Detlev Schulz-Hendel. "Das gibt Hoffnung, dass eine weitere Herabsetzung des Fahralters für noch mehr Sicherheit und Unversehrtheit junger Leute sorgen wird". Auch der AfD-Abgeordnete Stefan Henze sprach sich dafür aus, das begleitete Fahren mit 16 in einem Modellversuch einzuführen.

Weil die EU-Führerscheinrichtlinie (2006/126/EG) aber eine festgelegte Altersgrenze von 17 Jahren vorsieht, sind hier Änderungen nötig. Die Europäische Kommission hat im vergangenen Oktober angekündigt, dass sie 2018 einen Modellversuch erörtern und dem Europäischen Parlament zur Entscheidung vorlegen will. Niedersachsen hat bei seinem Vorstoß zwei Partner mit an Bord: Der Landtag in Schleswig-Holstein hat sich im Januar einstimmig für das begleitete Fahren mit 16 ausgesprochen, das Parlament von Brandenburg mit großer Mehrheit schon im vergangenen Dezember. Die Verkehrsminister der Länder billigten den Vorschlag im April bei ihrer Frühjahrskonferenz in Nürnberg. (dpa)