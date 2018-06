Angleridylle: Am Dienstag entscheidet der Landtag über die Neufassung des Landesfischereigesetzes. (dpa)

Eine Verordnung der Europäischen Union ist mal wieder schuld daran, dass sich Niedersachsen bewegen muss. Um die heimischen Gewässer vor fremden Arten zu schützen, muss das 40 Jahre alte Landesfischereigesetz novelliert werden. Das weckt Begehrlichkeiten bei Anglern und Naturschützern. Wie groß die Kluft zwischen Nutzen und Schutz von Gewässern ist, zeigt sich in der außerparlamentarischen Debatte. Der niedersächsische Anglerverband und der Naturschutzbund (Nabu) Niedersachsen schenken sich nichts.

„Der Entwurf zur Änderung des niedersächsischen Fischereigesetzes zeigt, dass das Landwirtschaftsministerium die Nutzung der Gewässer durch Angler und Sportfischer höher einstuft als den Schutz der darin lebenden, gefährdeten Tier- und Pflanzenarten“, erklärt der Nabu in einer Mitteilung. „Die europäischen Vorgaben werden sich so kaum erfüllen lassen und der Ärger für das Land ist vorprogrammiert“, prophezeit der Landesvorsitzende Holger Buschmann. Er ärgert sich insbesondere darüber, dass der Gesetzentwurf keinen grundsätzlichen Schutz der Gewässer vorsieht.

Der Präsident des Anglerverbandes Niedersachsen, Werner Klasing, hingegen ist mit dem neuen Gesetzesentwurf des Landwirtschaftsministeriums zufrieden. Denn der sieht anders als der bisherige Entwurf keine Abstimmung des Fischbesatzes mit den Unteren Naturschutzbehörden der Landkreise vor. „Wir Angler wissen am besten, was ins Gewässer gehört“, sagt Klasing. Der Sinneswandel im Ministerium hängt mit dem Regierungswechsel im vergangenen Jahr zusammen. Rot-Grün hatte andere Prioritäten als Rot-Schwarz. Entsprechend haben die Angler nun wieder Oberwasser.

„Das Fischereigesetz ist kein Naturschutzgesetz“, hatte der Vizepräsident der niedersächsischen Angler, Heinz Pyka, erst vor Kurzem während der Jahresversammlung des Verbandes in der Nähe von Osnabrück betont. Der Nabu habe den Kürzeren gezogen, als es darum ging, die Verpachtung von Gewässern auch für die klassischen Naturschutzverbände zu öffnen.

Tatsächlich kann der Nabu nicht verstehen, warum die Nutzung der Gewässer den Anglern vorbehalten sein soll. Dazu die Fachbereichsleiterin Naturschutz des Nabu, Elke Meier: „Es geht vor allem um die Flussauen.“ Während der Nabu verhindern will, dass Angler dort Jungfische aussetzen, sehen die Angler genau darin ihr gutes Recht. Der Nabu will seine eigenen Flächen, die noch dazu in Naturschutzgebieten liegen, aber selbst bewirtschaften. „Alles andere ist ein Anachronismus“, sagt Elke Meier und fragt: „Warum sollen nur Fischereivereine Pächter sein dürfen?“ Der Streit hatte sich an den Hohenroder Kiesteichen bei Rinteln (Landkreis Schaumburg) entzündet. Die Auenlandschaft an der Oberweser gilt als einzigartiges Naturparadies.

Dabei geht es in der EU-Verordnung Nr. 11432014 um ein globales Problem. Sie soll nämlich verhindern, dass fremde Arten heimische verdrängen. Nach Angaben des Anglerverbandes fällt zum Beispiel die Schwarzmundgrundel, die mit Frachtschiffen eingeschleppt wurde, in die Kinderstube der Fische ein. „Das sind Laichräuber“, erklärt Klasing. Auch der Blaubandberbling, den Aquaristen ausgesetzt haben sollen, sei ein Killer. Der Fisch sei zwar klein, aber im Schwarm attackiere er große heimische Fische. „Die sterben an ihren Verletzungen“, sagt Klasing.

Das Landwirtschaftsministerium betont auf Nachfrage, dass die Naturschutzverbände sich im Rahmen der Verbandsbeteiligung zum Gesetzentwurf äußern konnten und große Naturschutzverbände bereits 2016 über die geplanten Änderungen informiert worden seien. Das ändert für den Nabu nichts daran, dass das neue Fischereigesetz künftig keiner naturschutzrechtlichen Überprüfung unterliegen soll. Auf spätere Verordnungen hätten die Naturschutzverbände dann keinen Einfluss mehr. Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) geht davon aus, dass das neue Fischereigesetz am nächsten Dienstag vom Landtag verabschiedet wird.