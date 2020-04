Putzmunter: In Niedersachsen und Bremen haben sich die Hasenbestände gut erholt. (JULIAN STRATENSCHULTE / DPA)

Einmal im Jahr kommt der Feldhase groß raus, auch wenn man ihn selten zu Gesicht bekommt. Als Schokofiguren und als Fruchtbarkeitssymbole sind Rammler und Häsin fast unschlagbar. Mithalten kann da höchstens das Ei. Der große Auftritt des Feldhasen (Lepus europaeus) aber fällt nicht nur mit Ostern zusammen, sondern in etwa auch mit dem Jagd-Jahreswechsel zu Beginn des zweiten Quartals. Die neuesten Daten über Meister Lampe und andere Wildtiere liegen zumindest aus Niedersachsen vor. Und auch wenn die Bremer Daten noch nicht vollständig sind, zeichnet sich ab: Dem Feldhasen geht es gut.

Bremens Stadtjägermeister Harro Tempelmann weiß auch, warum: „Den Hasen in Bremen und Niedersachsen sind die vergangenen milden Winter und trockenen Sommer sehr gut bekommen.” Bis zu fünf Junge bringen Häsinnen pro Wurf zur Welt, drei- bis viermal im Jahr. Die ersten etwa im März. Ob die Kleinen jetzt überleben, kommt sehr auf das Aprilwetter an: „Die Jungtiere sind empfindlich gegen Feuchtigkeit und Kälte.“

Erntemaschinen hetzen Hasen

Lange hatte es so ausgesehen, als wären die Tage des Hasen gezählt. Immer größer werdende Ackerflächen, stark vom Maisanbau geprägter Ackerbau „und die intensive Grünlandmahd“ machten ihm zu schaffen, sagt Harro Tempelmann. „Dazu kommt, dass die Maschinen immer schneller werden, bis zu 30 Kilometer pro Stunde, da hat kein Hase eine Chance. Außerdem wird sehr kurz gemäht, das ist für jedes Wildtier schlecht, besonders für Rehkitze.“

Der Landesjagdverband in Hannover und das Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover haben diese Daten zusammengetragen. Die neuesten vergleichbaren Zahlen weisen in Niedersachsen für das Jagdjahr 2018/2019 eine Strecke von 47 220 erlegten Hasen aus, einschließlich des sogenannten Fallwildes. In Bremen waren es im selben Zeitraum 180.

In Niedersachsen ging die Gesamtzahl der erlegten Hasen seit Ende der 1950er-Jahre von 300 000 Tieren auf ein historisches Tief von 44 510 im Jagdjahr 2017/2018 zurück. Nicht die Jagd, sondern die Veränderungen in der Landwirtschaft und Krankheiten wie die sogenannte Hasenseuche, eine Leberentzündung, hatten den Bestand stark dezimiert.

Die Schutzgemeinschaft Deutsches Wild wählte des Feldhasen 2015 zum „Tier des Jahres“. Zeitgleich hatte die Bremer Jägerschaft beim Bundesvergleich der Hasenjäger die Nase vorn und war an zweiter Stelle bei der Fuchsjagd. Bis heute steht der Feldhase auf der Roten Liste der bedrohten Tierarten. Dass trotzdem Jagd auf den Feldhasen gemacht werden kann, regelt die Berner Konvention: Geschützte Tiere dürften nur in dem Umfang gejagt oder genutzt werden, der ihren Bestand nicht gefährde, erklärt der Naturschutzbund Deutschland (Nabu). Die Forderung des Nabu, die Jagd einzustellen, bis die Population weiter gewachsen ist, hat sich in Wald und Feld nicht durchsetzen lassen. „Es gibt Schwankungen”, sagt Stadtjägermeister Harro Tempelmann. “Aber es sind nicht weniger, eher mehr geworden in den vergangenen Jahren. Wir sind mit Hasenbesatz gut aufgestellt, von daher jagen wir auch Hasen.“

Die niedersächsische Jägerschaft und Egbert Strauß, Feldhasenexperte des Forschungsinstituts in Hannover, gehen davon aus, dass 2019 in Niedersachsen durchschnittlich zwölf Hasen pro Quadratkilometer lebten. Strauß nimmt an, dass sich dieser Wert auf Bremen übertragen lässt. „Der Küstenbereich, alles westlich der Weser“, sei Hasenhochburg. Genauere Zahlen aus Bremen wird es für das abgelaufene Jagdjahr wahrscheinlich nicht mehr vor Ostern geben. „Normalerweise liegt der Streckenbericht zur Hauptversammlung vor“, sagt Jägermeister Tempelmann, „die fällt aber wegen des Coronavirus aus.“

Aber nicht nur tote Hasen zählen. Bei sogenannten Scheinwerferzählungen sind Jäger mit dem Auto im Revier unterwegs: „Einer fährt, einer zählt. Der Scheinwerfer reicht ziemlich genau 150 Meter weit“, beschreibt Tempelmann die anerkannte Methode zur Bestandserfassung und Hochrechnung. Die sei früher in vier der 36 Bremer Jagdreviere angewendet worden, jetzt kämen dafür nur noch Strom und Seehausen/Hasenbüren in Betracht. „Obwohl es dort wegen des Logistikzentrums, wo ständig gebaut wird, immer enger wird.“ In Hemelingen und Arbergen funktioniere das gar nicht mehr: „Durch Bebauung ist die Strecke dort nicht mehr darstellbar“, sagt Tempelmann. „Am liebsten würden wir das auch im Blockland machen, aber es gibt keine Wege dort."

Grenzgänger auf vier Pfoten

Seit 29 Jahren trägt außerdem die jährliche Wildtiererfassung mit Zählbögen der Tierärztlichen Hochschule zur Bestandsschätzung in allen Revieren bei. In Hannover werden die Ergebnisse der Länder Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Hessen gesammelt und analysiert. „Für 2019 liegen auch dazu keine Bremer Daten vor“, bedauert der Feldhasenfachmann Egbert Strauß.

Die Scheinwerferzählungen aus Bremens Umgebung vermitteln jedoch einen Eindruck vom Besatz in der gesamten Region: Demnach wurden vergangenes Jahr je Quadratkilometer bejagbarer Fläche im Kreis Diepholz zehn, im Kreis Osterholz 16, im Kreis Verden 13 und im Kreis Wesermarsch 16 Tiere gezählt. „Gemittelter Hasenbesatz“ nennt Strauß das Ergebnis. In Delmenhorst wurden sogar 22 Feldhasen pro Quadratkilometer Jagdgebiet gezählt. Im niedersächsischen Durchschnitt hat die Zahl der Tiere von 2018 bis 2019 um ein Viertel zugenommen.

Soweit die hakenschlagende Feldhasenstatistik. Und die gute Nachricht zu Ostern: Erste Frühjahrszählungen haben ergeben, dass der Besatz in diesem Jahr bereits höher als im Vorjahr ist. „Darüber hinaus hatten wir 2019 in Feld und Wald eine Mäuseschwemme“, sagt Egbert Strauß. Füchse und andere Räuber hätten sich an den Mäusen gütlich getan und deshalb weniger Niederwild und Hasen gejagt. Dem langohrigen Springinsfeld droht dennoch Ungemach, denn auch seine natürlichen Feinde haben sich stark vermehrt. „Und wenn in diesem Jahr weniger Mäuse vorkommen”, sagt Strauß, “dann werden sich die vielen Prädatoren nicht nur auf Niederwild und Singvögel, sondern auch auf den Hasen stürzen.“ Wenn es gut läuft für ihn, sieht der Fuchs nur noch des Meisters Lampe.