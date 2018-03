Eisregen ist nicht nur im Straßenverkehr sehr gefährlich. Auch der Bahnverkehr kann durch überfrierende Oberleitungen eingeschränkt sein. (Thomas Meier)

Gefrierender Regen sorge für ein "schlimmeres Gefahrenpotenzial durch Glatteis" im Großraum Hamburg und Bremen, aber auch im südlichen Schleswig-Holstein und nördlichen Teilen Niedersachsens, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes der dpa am Sonntagvormittag. Regen und Schnee könnten besonders in der Nacht zum Montag auf dem gefrorenen Boden zu Blitzeis führen.

Nach dem langanhaltendem Frost in den nördlichen Landesteilen sollen die Temperaturen in der kommenden Woche wieder milder werden. Der Deutsche Wetterdienst sagt für Sonntag in der Nordhälfte Höchsttemperaturen von bis zu drei Grad, in anderen Gebieten sogar bis zu elf Grad vorher. Am Montag werden nordöstlich der Elbe 1 bis 7 Grad, sonst 5 bis 13 Grad erwartet.

Im Osten Deutschlands bleibt es aber noch frostig, auch wenn die Temperaturen hier ebenfalls leicht anstiegen: In der Nähe von Stralsund zeigte das Thermometer am Sonntag um 5.00 Uhr morgens minus 12,6 Grad an - gut drei Grad mehr als um dieselbe Uhrzeit in der Nacht zuvor. (dpa)