Am Mittwoch und Donnerstag wird es im Norden wieder stürmisch. (dpa)

Deutschland steht eine stürmische Woche mit Orkanböen bevor. Selbst im Flachland rechnen Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in den kommenden Tagen mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 119 Stundenkilometern. Der Höhepunkt des Sturms wird dabei für Donnerstag erwartet. "Dann kann es im gesamten Norden und im Binnenland zu Orkanböen kommen, in Mittel- und Süddeutschland zu schweren Sturmböen", warnte ein DWD-Meteorologe am Montag in Offenbach.

Erste Boten des Sturms sind auf den Mittelgebirgen bereits am Dienstag zu spüren. Auf dem Feldberg im Schwarzwald, dem Brocken im Harz und den Gipfellagen der Alpen werden Windstärken zwischen 11 und 12 erwartet. "Das zieht sich dann die ganze Woche durch", sagte der Wetterforscher.

Zu dem Wind gesellen sich in den Hochlagen teils kräftige Schneeschauer. Am Mittwoch sinkt die Schneefallgrenze bis auf etwa 400 Meter. Im Schwarzwald und an den Alpen sowie in manchen Mittelgebirgen kann es sogar längere Zeit schneien. Dort müssen sich Autofahrer auf Schneeverwehungen und glatte Straßen einstellen.

Ab der Nacht zu Mittwoch warnt der Deutsche Wetterdienst an der Nordsee vor Sturmböen der Windstärken 8 und 9. Deutlich stärker wird der Wind dann am Donnerstag. Am frühen Morgen frischt der Wind im Westen und Südwesten auf, im Nordwesten muss in der Mittagszeit mit schweren Sturmböen gerechnet werden. An der See und im Mittelgebirge kommt es zu orkanartigen Böen. (dpa/wk)