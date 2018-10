Auf der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Uelzen kam es auch am Montag zu Verspätungen. (Bodo Marks / dpa)

Der Kabelbrand an der Bahnstrecke zwischen Hannover und Hamburg am vergangenen Freitag hat auch am Montag für Behinderungen im Bahnverkehr gesorgt. "Eine Verspätung von rund 25 Minuten ist zu erwarten", teilt die Deutsche Bahn auf ihrer Homepage mit. Durch Vandalismus waren am Freitagmorgen Daten- und Kommunikationskabel beschädigt worden, es kam zu Zugausfällen und erheblichen Verspätungen. Nach Auskunft der DB Netz AG sollen die Reperaturen soweit fortgeschritten sein, dass alle Züge des Metronoms am Dienstagmorgen wieder fahren können. Soll heißen, dass es zu keinen Ausfällen des RE4 und der RB41 zwischen Hamburg und Tostedt sowie des RE3 und RB31 zwischen Uelzen und Hamburg mehr kommen soll.

Besonders betroffen war am Freitag der Metronom, bei dem über mehrere Stunden keine Züge zwischen Uelzen und Hamburg verkehren konnten. Auch am Montagmorgen kam es odrt noch zu Ausfällen, ebenso auf der Bahnstrecke von Bremen nach Hamburg. Mittlerweile fahren alle Züge wieder, jedoch sei mit Verspätungen von zehn bis 15 Minuten zu rechnen, teilte ein Metronom-Sprecher mit.

Bremer Bahnreisende in Richtung Süden müssen in den kommenden zwei Wochen ebenfalls mit Einschränkungen rechnen. Durch eine Brückenerneuerung kann der Hauptbahnhof in Hannover von den meisten IC- und ICE-Zügen nicht angefahren werden. Sie halten stattdessen am Bahnhof Hannover Messe/Laatzen. Durch die Bauarbeiten entfällt bis zum 15. Oktober die zweistündliche Linie Bremen-München, auch auf anderen Linien kann es vereinzelt zu Ausfällen kommen. (sei/mmi)

(Aktualisiert um 21.56 Uhr)