In Niedersachsen fehlen bis 2035 fast 300.000 Wohnungen. (Ole Spata/dpa)

Der niedersächsische Mieterbund schlägt angesichts steigender Mieten und fehlendem Wohnraum Alarm. Verbands-Justitiar Reinhold von Thadden: „Wenn wir nicht bald gegensteuern, birgt das sozialen Sprengstoff.“ Das Land müsse Anreize schaffen, damit Investoren wieder in den sozialen Wohnungsbau einsteigen. Wenn selbst Lehrer und Ärzte ihre Mieten kaum noch bezahlen könnten, sei das schlicht Wahnsinn.

Nach Angaben des niedersächsischen Bauministeriums liegt die Wohnkostenbelastung im Land inzwischen bei 40 Prozent des Monatseinkommens. „Wohnen ist Daseinsvorsorge und der Staat darf diese Verantwortung nicht ausschließlich dem freien Spiel des Marktes überlassen“, sagt Bauminister Olaf Lies (SPD).

„Wir brauchen mehr Wohnraum zu fairen Preisen, damit sich ältere Menschen, Familien, aber auch Auszubildende und Studierende eine eigene Wohnung leisten können.“ Deshalb hat Lies das Wohnraumförderungsgesetz auf den Weg gebracht, dass er nach der parlamentarischen Sommerpause in den Landtag einbringen will.

In den kommenden Jahren werden mehr und mehr Sozialwohnungen aus der Sozialbindung herausfallen. Vermieter können diese dann auf dem freien Markt anbieten und entsprechend mehr Miete verlangen. Im vergangenen Jahr ging die Zahl der Sozialwohnungen um 85.000 zurück, bis 2020 laufen 27.600 Bindungen aus, und bis 2025 weitere 21.000 Sozialwohnungen.

Das bestätigt das zuständige Ministerium in Hannover. Deshalb hat Lies zusätzlich ein Bündnis für bezahlbares Wohnen geschmiedet. In dem Bündnis sitzen Vertreter des Landes, der Kommunen, der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sowie des Mieterbundes an einem Tisch.

Das Land will die Förderung des Sozialwohnungsbaus verbessern, die Kommunen wollen mehr Bauland zu günstigen Preisen ausweisen, die Wirtschaft will mehr bauen und der Mieterbund drängt angesichts des drohenden sozialen Unfriedens auf schnelle Lösungen. Von Thadden: „Wir brauchen kreative Lösungen, um das Schlimmste zu verhindern.“

Förderung durch landeseigene Bank

Eine kreative Lösung könnte eine Mietobergrenze auf Zeit für bestimmte Stadtteile sein, in denen die Mieten nicht mehr bezahlbar sind. Anders als die Immobilienwirtschaft glaubt der Mieterbund nicht daran, dass der Markt es schon richten wird. Der Bauminister sieht jedoch rechtliche Bedenken. Er setzt vor allem auf die Förderung des sozialen Wohnungsbaus durch die landeseigene NBank.

800 Millionen Euro stellen Bund und Land seit 2016 bis 2019 zur Verfügung. „Solange die Investoren auf dem freien Markt mehr Rendite machen, ist die Förderung nicht so attraktiv“, erklärt NBank-Sprecher Bernd Pütz das Problem. So wurden im vergangenen Jahr nur 107.000 Euro, im Jahr davor nur 114.000 Euro abgerufen.

Die Prognose für das laufende Jahr sieht ähnlich aus. Selbst zinslose Darlehen sind angesichts historisch niedriger Zinsen kein großer Anreiz, in den sozialen Wohnungsbau zu investieren. Dabei ist der Wohnungsbaubedarf insgesamt hoch. Bis zum Jahr 2035 werden laut Prognose der NBank in Niedersachsen 296.000 zusätzliche Wohnungen benötigt. Danach nimmt der Bedarf wieder ab.

Minister Lies weiß, dass Vermieter die Förderung vor allem zur Modernisierung nutzen, um dann die Miete zu erhöhen. Deshalb müsse die Umlage für die Modernisierungskosten sozialverträglicher gestaltet werden, fordert Lies, damit Menschen nicht länger aus ihrem Stadtteil vertrieben werden.

„Die Mietpreisebremse funktioniert nicht“, betont von Thadden vom Mieterbund und sagt damit nichts Neues. Er fordert eine Auskunftspflicht des Vermieters über die Vormiete, damit die Mieterhöhung moderat ausfällt. Das hatte die Große Koalition eigentlich auch vor der Wahl versprochen. „Aber die Bundesregierung versinkt ja gerade im Chaos“, klagt er im Namen der Mieter. Niedersachsen unterstützt eine Reform der Mietpreisbremse im Bundesrat.

Forderung nach mehr Bauland

Vor allem in Hannover, Braunschweig und Oldenburg, aber auch auf den Ostfriesischen Inseln gibt es kaum noch bezahlbare Wohnungen. Für die Inseln sieht Lies‘ Gesetzentwurf ein Zweckentfremdungsverbot vor. Kommunen können damit die Umwandlung von Dauerwohnungen in Ferienwohnungen verhindern. Um die Ballungszentren zu entlasten, will Lies das Wohnen auf dem Land attraktiver machen, zum Beispiel durch eine Verbesserung des Nahverkehrs.

Unterdessen fordert die Wohnungswirtschaft mehr und vor allem günstiges Bauland, zum Beispiel durch die Reaktivierung von Brachflächen, die rückwärtige Bebauung von Grundstücken oder die Schließung von Baulücken. Der Niedersächsische Städtetag indes drängt auf eine Entbürokratisierung der Förderkonditionen, um potenzielle Investoren nicht abzuschrecken. Im Herbst will das Bündnis für bezahlbares Wohnen erste Ergebnisse auf einer Tagung veröffentlichen.