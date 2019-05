Das Rathaus von ­Wilhelmshaven: Zur Stichwahl des neuen Oberbürgermeisters treten Niels Weller (SPD) und der Einzelbewerber Carsten Feist (parteilos) an. (Carmen Jaspersen /dpa)

Rund 6,3 Millionen Menschen können an diesem Sonntag in Niedersachsen bei der Wahl zum 9. Europäischen Parlament ihre Stimme abgeben. Auch wenn der nächste Landtag erst im Herbst 2022 gewählt wird: Am Ergebnis der Europawahl wird auch die politische Stimmung in Niedersachsen gemessen. Legt die SPD wie bei der Landtagswahl 2017 vor der CDU, oder bekommen die Christdemokraten wie bei den jüngsten Europawahlen wieder die meisten Stimmen? Auch in ­vielen Kommunen stehen am Sonntag Entscheidungen an: In 87 Städten, Gemeinden und Landkreisen werden Bürgermeister oder Landräte gewählt.

Bei der Europawahl 2014 lag die CDU in Niedersachsen mit 39,4 Prozent vorne. Die SPD kam auf 32,5 Prozent. SPD-Landeschef ­Stephan Weil will sich am Sonntag an diesen Wert „herantasten“. Die Bedeutung der Entscheidung für das Bundesland will er aber nicht zu hoch hängen. „Eine Europawahl ist eine Europawahl, und das ist wichtig genug. Ein Stimmungstest ist dieser Wahltag deswegen nicht“, sagte der Ministerpräsident.

Legt man die bundesweiten Umfragen zugrunde, muss sich auch die niedersächsische CDU auf Stimmenverluste einstellen. Parteichef Bernd Althusmann will mit seiner Partei aber auf jeden Fall ähnlich wie 2014 und 2009 wieder die meisten Stimmen im Land holen – und das mit deutlichem Abstand vor der SPD. Wegen der Direktwahlen in den Kommunen räumt er dem Sonntag auch eine landespolitische Bedeutung ein: „Auch deswegen sind die Wahlen am 26. Mai für uns viel mehr als nur ein Stimmungstest“, meint der CDU-Spitzenpolitiker. Seine Partei geht als einzige mit einer Landesliste in die Europawahl.

Unter den 6,3 Millionen Wahlberechtigten sind rund 284 000 in Niedersachsen lebende EU-Ausländer. 40 Parteien nehmen nach Auskunft der Landeswahlleitung an der Europawahl in Niedersachsen teil. Von den bundesweit knapp 1300 Bewerbern kommen 106 aus dem Bundesland. Im EU-Parlament ist Deutschland mit 96 Abgeordneten vertreten, zehn davon aus Niedersachsen, darunter Ex-Ministerpräsident David McAllister, der auf Platz eins der CDU-Landesliste steht.

Hoffnung auf gute Wahlbeteiligung

Hoffnung auf eine vergleichsweise gute Wahlbeteiligung besteht deshalb, weil in zahlreichen Städten und Gemeinden Bürgermeister und Landräte gewählt werden. Über neue Landräte wird entschieden in den Kreisen Diepholz, Holzminden, Nienburg, Cuxhaven, Lüneburg, Uelzen, Verden, Aurich, Emsland, Friesland, Grafschaft Bentheim und Osnabrück. Bei den Direktwahlen in den Kommunen können auch 16- und 17-Jährige ihre Stimme abgeben.

Im Landkreis Verden endet die achtjährige Amtszeit von Landrat Peter Bohlmann im ­Oktober. Der SPD-Politiker stellt sich zur Wiederwahl, einen Gegenkandidaten gibt es nicht. Im Landkreis Osnabrück wollen bisher drei Kandidaten gegen Landrat Michael Lübbersmann (CDU) antreten: Anne Kebschull (Grüne), Horst Baier (parteilos) und Frank Vornholt (parteilos). Landrat Reinhard Winter (CDU), bislang Amtsinhaber im Landkreis Emsland, tritt zum Ende seiner Wahlperiode im November nicht mehr an. „Sein Wunsch ist es, die Aufgabe in jüngere Hände zu geben“, sagte eine Sprecherin. Die CDU schickt Marc-André Burgdorf als Kandidat für die Winter-Nachfolge ins Rennen. Vanessa Gattung tritt für die SPD an.

In Cuxhaven und Wilhelmshaven werden darüber hinaus neue Oberbürgermeister gewählt. In Wilhelmshaven handelt es sich bereits um die Stichwahl, zu der Niels Weller (SPD) und der Einzelbewerber Carsten Feist (parteilos) antreten. Im ersten Wahldurchgang hatte Weller knapp vor Feist gelegen. Es geht um die Nachfolge von Amtsinhaber Andreas Wagner (CDU), der nach acht Jahren als Wilhelmshavener Oberbürgermeister nicht erneut angetreten war.

Der SPD-Landtagsabgeordnete Uwe Santjer soll im Mai neuer Oberbürgermeister seiner Heimatstadt Cuxhaven werden. Santjer wird gegen Hadelns Samtgemeindebürgermeister Harald Zahrte (parteilos) antreten, der von der CDU unterstützt wird.