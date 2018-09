Und die Umweltschäden zahlt die Allgemeinheit, ohne dass irgendjemand eine Rechnung stellt.



Weiß man, wie hoch der Schaden ist?

Nein, das kann erst nach Ende des Brandes festgestellt werden. Aber auch mit Schadensschätzungen sind alle Behörden sehr zurückhaltend. Eine am Montag an das Bundesverteidigungsministerium gerichtete Frage war am Dienstag noch unbeantwortet.



Was für Kosten können entstehen? Die angeforderten Feuerwehren aus den Nachbarkreisen werden im Anschluss ihre Kosten der Bundeswehr in Rechnung stellen. Die freiwilligen Feuerwehrleute müssen von ihren Arbeitgebern freigestellt werden; diese bekommen die Kosten von den Trägern der Kreisfeuerwehren – den Landkreisen – erstattet. Auch Sachkosten dürften anfallen.



Und die Umweltschäden? Einem Berechnungsmodell des Umweltbundesamtes zufolge liegen die Umweltschadenskosten zwischen 80 und 120 Millionen Euro, wie Moorexpertin Franziska Tanneberger vom Greifswald Moorzentrum der dortigen Universität sagt. Dieser Betrag werde aber weder der Bundeswehr noch dem Hubschrauberhersteller Airbus in Rechnung gestellt: „Dafür kommt die Allgemeinheit auf.“



Wer zahlt am Ende? Die Rechnung zahlt der Steuerzahler. Die Bundeswehr habe die Zusicherung gegeben, für den Schaden aufzukommen, hatte bereits am Freitag ein Vertreter des niedersächsischen Innenministeriums in Meppen gesagt. Aber auch das Land werde den Landkreis Emsland unterstützen.